Η διάκριση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η ICAP CRIF Α.Ε. αναδείχθηκε για έβδομη συνεχή φορά SUPERBRAND στην Ελλάδα, ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες, στο πλαίσιο του ομώνυμου παγκόσμιου θεσμού branding για την περίοδο 2026-2027. Η διάκριση, που φέρει τη σφραγίδα εμπιστοσύνης διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων αλλά και της κοινής γνώμης μέσω δημοσκόπησης, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της εταιρείας στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και την εμπιστοσύνη των πελατών της στις παρεχόμενες υπηρεσίες της, για την υποστήριξη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων σε risk, growth, liquidity, compliance, technology και analytics.

Παράλληλα, η τιμητική αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ICAP CRIF στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα. O όμιλος ICAP CRIF, που αποτελεί το Hub της CRIF για την Ν.Α. Ευρώπη, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, συνεχίζει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον κλάδο της Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος στα Βαλκάνια.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ΙCAP CRIF, δήλωσε σχετικά με τη κορυφαία αυτή διάκριση: «Η ICAP CRIF, ως στρατηγικός συνεργάτης επιχειρηματικών αποφάσεων, διαχρονικά βοηθά τις επιχειρήσεις να μετατρέπουν δεδομένα, τεχνολογία και διεθνή τεχνογνωσία σε χαμηλότερο ρίσκο, ισχυρότερη ρευστότητα, ταχύτερες αποφάσεις και πιο στοχευμένη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, για έβδομη συνεχή φορά, οι experts αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις, μας αναγνωρίζουν ως SUPERBRAND στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Έχοντας επιτύχει ταχεία και πολλαπλή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Ευχαριστώ θερμά τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και όλους τους εργαζομένους μας για τις πολλές μας επιτυχίες. Together to the Next Level.»

Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ΙCAP CRIF

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ SUPERBRAND;

Πρόκειται για μια κορυφαία διάκριση από τον ομώνυμο διεθνώς καταξιωμένο Θεσμό Branding, που εκπροσωπείται σε 90 χώρες και είχε στόχο να αναδείξει ανάμεσα σε 1.500 εταιρικές επωνυμίες, τις ηγέτιδες εταιρίες, αφενός μετά από βαθμολογία της κριτικής επιτροπής και αφετέρου μετά από δημοσκόπηση προς το κοινό, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

α) Αναγνωρησιμότητα Επωνυμίας & Δύναμη Φήμης,

β) Αξιοπιστία και Μακροχρόνια Συνέπεια,

γ) Ποιότητα, τιμή, ασφάλεια, προϊόντων/υπηρεσιών και

δ) Εταιρική Υπευθυνότητα.