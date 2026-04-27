Η Magnet απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work CERTIFIED by Great Place to Work), σύμφωνα με τη μεθοδολογία του οργανισμού Great Place to Work Hellas.

Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιτρέπει τη σύγκριση εταιρειών με αντίστοιχες οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνοντας με ακρίβεια την πραγματική καθημερινότητα μέσα σε έναν οργανισμό — από τη συνεργασία και το κλίμα, μέχρι τις ευκαιρίες εξέλιξης και το αίσθημα του «ανήκειν».

Σε έναν απαιτητικό κλάδο όπως η επικοινωνία, η πιστοποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Όπως δήλωσε η Έφη Καρακίτσου, Founding Partner της Magnet: «Θέλουμε αυτή η διάκριση να μην είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά η καθημερινότητά μας. Στόχος μας είναι η Magnet να αποτελεί έναν οργανισμό όπου οι άνθρωποί μας νιώθουν ελεύθεροι να δοκιμάζουν, να δημιουργούν και να εξελίσσονται.»