Η NEF-NEF Homeware έχει διακριθεί ως “GREEK BUSINESS CHAMPION” το 2021 και το 2023, και ως «Πρωταγωνιστής Κλάδου» το 2023, το 2024, το 2025, και τώρα το 2026.

Μία ακόμη σημαντική διάκριση προστέθηκε στην επιτυχημένη πορεία της NEF-NEF Homeware, η οποία αναδείχθηκε «Πρωταγωνιστής Κλάδου» στην κατηγορία Λευκά Είδη, στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026» που διοργάνωσε η Direction Business Network*. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία και τη διαχρονική συμβολή της εταιρείας στον κλάδο των λευκών ειδών στην Ελλάδα.

Με εμπειρία 65 ετών, η NEF-NEF Homeware συνεχίζει να εξελίσσεται συνεχώς, επενδύοντας στην καινοτομία και το σύγχρονο design. Παραμένοντας πιστή στις αξίες που τη χαρακτηρίζουν, δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν αισθητική, ποιότητα και λειτουργικότητα. Για αυτό και η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της να προχωρά με σταθερά βήματα μπροστά και έμπρακτη απόδειξη ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του σύγχρονου ελληνικού σπιτιού, πρωτοπορώντας στον κλάδο του home living.

Η φετινή βράβευση «Πρωταγωνιστής Κλάδου» έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το αποτύπωμά της στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» και προστίθεται στις σημαντικές αναγνωρίσεις που έχει ήδη αποσπάσει, καθώς έχει διακριθεί ως “GREEK BUSINESS CHAMPION” το 2021 και το 2023, και ως «Πρωταγωνιστής Κλάδου» το 2023, το 2024, το 2025, και τώρα το 2026.

Οι συνεχείς τιμητικές διακρίσεις της εταιρείας αναδεικνύουν τη δέσμευση της NEF-NEF Homeware στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους της, τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της.

*Σημείωση: Η διάκριση βασίζεται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων και αναγνωρίζει τις κορυφαίες εταιρείες κάθε κλάδου, με κριτήρια τον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τα ταμειακά διαθέσιμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη συνέπεια της επιχειρηματικής τους πορείας.