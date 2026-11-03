Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους Europe’s Long-Term Growth Champions, 1η στην κατηγορία Advertising & Marketing, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης εσόδων 57,65%

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η OCM περιλαμβάνεται στη λίστα «Europe’s Long-Term Growth Champions 2027» των Financial Times και της Statista, την κατάταξη των ευρωπαϊκών εταιρειών με την ισχυρότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εσόδων. Ο διεθνής Ad Tech οργανισμός προσθέτει έτσι μία ακόμα σημαντική διεθνή αναγνώριση στην πορεία του.

Πιο αναλυτικά, η OCM στην κατάταξη:

25 η θέση ανάμεσα σε 300 εταιρείες από 28 ευρωπαϊκές χώρες

1 η θέση ανάμεσα στις 14 εταιρείες της κατηγορίας Advertising & Marketing

57,65% σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης εσόδων ( CAGR ) την περίοδο 2015 έως 2025, 5+ φορές πάνω του ορίου εισόδου των 11,25%

Η διπλή παρουσία στη λίστα επιβεβαιώνει μια πορεία ανάπτυξης που άντεξε σε μία από τις πιο απαιτητικές δεκαετίες για την παγκόσμια οικονομία. Πανδημία, ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις και γεωπολιτικές αναταράξεις συνέπεσαν με τον βαθύτερο μετασχηματισμό που έχει γνωρίσει η ψηφιακή διαφήμιση, με νέους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η OCM μεγάλωσε με συνέπεια, καταδεικνύοντας την ικανότητά της να εξελίσσεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η OCM έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνή Ad Tech οργανισμό με δραστηριότητα στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η πορεία αυτή στηρίζεται στη συστηματική επένδυση σε ιδιόκτητη τεχνολογία, στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου λύσεων και στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών, με τους ανθρώπους της εταιρείας να αποτελούν σταθερά την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε νέο βήμα.

Σήμερα, η OCM μετατρέπει τη διαφημιστική επένδυση των brands και των agencies σε μετρήσιμα αποτελέσματα και το περιεχόμενο των publishers σε βιώσιμα έσοδα. Με data-driven και programmatic λύσεις σε όλα τα ψηφιακά κανάλια, δίνει έμφαση στην ποιότητα των διαφημιστικών περιβαλλόντων, τη διαφάνεια και τη μετρήσιμη αποτελεσματικότητα.

Ο Γαληνός Γιαγλής, Co-Founder & CEO της OCM, δήλωσε: «Η αναγνώριση μιας δεκαετούς πορείας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς, γιατί πίσω από αυτή βρίσκονται διαδοχικές επιλογές, επενδύσεις και, πάνω από όλα, οι άνθρωποι της εταιρείας. Ξεκινήσαμε με την πεποίθηση ότι η τεχνολογία μπορεί να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για όλο το διαφημιστικό οικοσύστημα. Οι publishers, τα agencies και τα brands που μας εμπιστεύονται ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη, και αυτός ο απαιτητικός πήχης μάς έφερε ως εδώ. Η επόμενη δεκαετία μάς βρίσκει πιο ώριμους, πιο διεθνείς και πιο φιλόδοξους από ποτέ, με στόχο να γίνουμε ο τεχνολογικός συνεργάτης που αναζητούν τα brands για να φτάσουν στο κοινό τους με διαφάνεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Σχετικά με τη λίστα Europe’s Long-Term Growth Champions 2027

Η κατάταξη «Europe’s Long-Term Growth Champions 2027» των Financial Times και της Statista περιλαμβάνει 300 ευρωπαϊκές εταιρείες με τους υψηλότερους σύνθετους ετήσιους ρυθμούς αύξησης εσόδων κατά την περίοδο 2015 έως 2025. Η αξιολόγηση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία και συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη.

Η πλήρης κατάταξη είναι διαθέσιμη στους Financial Times.