Για το Toyota “Escape Vehicle” στα Clio Health

Μια ιστορική διάκριση σημείωσε η Ogilvy Greece στα φετινά Clio Health, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς που επιβραβεύουν το creative excellence στην επικοινωνία με εξειδίκευση σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, κατακτώντας 3 Χρυσά και 2 Αργυρά Clio για την καμπάνια της Toyota «Όχημα Διαφυγής».

Η καμπάνια που έδειξε πώς η Toyota έγινε όχημα διαφυγής για γυναίκες – θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στηρίζοντας τη ΜΚΟ Διοτίμα, απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

Gold Clio στην κατηγορία “Mental Health”

Gold Clio στην κατηγορία “Women’s Health – Specialty Medium”

Gold Clio στην κατηγορία “Film Craft – Direction”

Silver Clio στην κατηγορία “Film Craft – Cinematography”

Silver Clio στην κατηγορία “Film – 61 Seconds to Five Minutes”



Η μικρού μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, διεύθυνση φωτογραφίας του Χρήστου Καραμάνη και παραγωγή της Foss Productions, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που αποδρά τα χαράματα από τον κακοποιητή της, φεύγοντας με ένα αυτοκίνητο Ford. Γιατί για την Toyota, σημασία δεν έχει με ποιο αυτοκίνητο θα φύγεις, φτάνει να ξεφύγεις.

Η τελετή απονομής των Clio Health θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, όπου θα ανακοινωθούν επίσης τα Grand Clio και οι διακρίσεις “Of the Year”.