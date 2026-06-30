Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες

Η SEPTONA έλαβε το Σήμα Διαφορετικότητας, την εθνική πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία αναγνωρίζει επιχειρήσεις που προωθούν ενεργά τη διαφορετικότητα, την ίση μεταχείριση και τη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας.

Η διάκριση αυτή απονέμεται κατόπιν αξιολόγησης βάσει αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων μέσω ειδικά σχεδιασμένης ψηφιακής πλατφόρμας και αποτελεί αναγνώριση οργανισμών που εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές για τη δημιουργία ενός δίκαιου, προσβάσιμου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία και την κουλτούρα μιας επιχείρησης, όπως η ύπαρξη πολιτικών για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, η εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και η ενσωμάτωση αρχών ίσης μεταχείρισης στις διαδικασίες προσλήψεων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, το πρόγραμμα αναγνωρίζει επιχειρήσεις που προάγουν στην πράξη την πολυμορφία του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενισχύοντας τη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη ανθρώπων διαφορετικών ηλικιών, εθνικοτήτων και κοινωνικών χαρακτηριστικών, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για όλους.

Στη SEPTONA, η φροντίδα για τον άνθρωπο βρίσκεται στον πυρήνα κάθε μας δράσης. Από αυτή τη θεμελιώδη αξία πηγάζει η δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, προάγει τη συμπερίληψη και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Για τη SEPTONA, η διαφορετικότητα δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική πολιτική, αλλά αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και του τρόπου λειτουργίας μας. Η αναγνώριση μέσω του Σήματος Διαφορετικότητας επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της να επενδύει στους ανθρώπους μας, να καλλιεργεί ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αποδοχής και να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη δύναμη της συμπερίληψης. Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, η Septona συνεχίζει να χτίζει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται ως δύναμη, η συμπερίληψη γίνεται καθημερινή πράξη και κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να συνεισφέρει με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν προκύπτει όταν όλοι είναι ίδιοι, αλλά όταν όλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να ακούγονται και να εξελίσσονται ισότιμα.