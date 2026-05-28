Για την καμπάνια BIC DROP της BIC

Η Tempo OMD αναδείχθηκε shortlisted στο Festival of Media Global Awards 2026 με δύο nominations για την καμπάνια BIC DROP της BIC με τη συμβολή των Tempo OMD & Admine που μέσα από τη συνδυαστική δύναμη στρατηγικής media και δημιουργικής σύμπραξης, μετέτρεψε το άγχος των μαθητών σε δημιουργική έκφραση και συμμετοχή

Μια διάκριση που σηματοδοτεί και κάτι ακόμη: την πρώτη φορά από το 2018 που ελληνική συμμετοχή φτάνει σε αυτό το στάδιο ενός από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία της παγκόσμιας βιομηχανίας Media.

Μια διάκριση για μια δουλειά που, σε μια συγκυρία που το άγχος των νέων απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία, είχε κάτι ουσιαστικό να πει.