Για τέταρτη φορά Πρωταγωνιστής του κλάδου Σύμβουλοι Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Η V+O Greece | SEC Newgate αναδείχθηκε για τέταρτη φορά ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ του Κλάδου «Σύμβουλοι Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων», στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», ο οποίος επιβραβεύει επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, αναπτύσσονται δυναμικά και πρωταγωνιστούν στους κλάδους τους, στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία.

Η διάκριση βασίστηκε στα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας για το 2024, τα οποία επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας κύκλο εργασιών ύψους €25,4 εκατ. και κέρδη προ φόρων €2,26 εκατ.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου V+O (V+O Greece, Unlimited Creativity, Curious Ahead & Mindhaus Tourism Strategy), να δημιουργεί ουσιαστική αξία για τους πελάτες του, μέσα από τη συνδυαστική δύναμη της στρατηγικής συμβουλευτικής, της δημιουργικότητας, της έρευνας και των insights, αλλά και της πολυετούς εμπειρίας στην προστασία και ενίσχυση της φήμης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας.

Στο πλαίσιο της διάκρισης, η Group CEO της V+O, κ. Τέτη Κανελλοπούλου, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς έρχεται σε μια χρονιά όπου συμπληρώνουμε 25 χρόνια ανάπτυξης και εξέλιξης. Το να αναγνωρίζεται η V+O ως Πρωταγωνιστής του κλάδου για τέταρτη φορά αποτελεί μια επιβεβαίωση ότι η συνέπεια και η εμπιστοσύνη που χτίζουμε με τους πελάτες μας διαχρονικά έχουν πραγματική αξία. Σήμερα, η επικοινωνία αποτελεί μια κρίσιμη λειτουργία για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας, την προστασία της φήμης και την υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Από το ξεκίνημά μας, επιλέξαμε συνειδητά να αποτελούμε για τους πελάτες μας έναν ουσιαστικό στρατηγικό σύμβουλο, που στέκεται δίπλα τους, συνδυάζοντας γνώση, μεθοδικότητα, δεδομένα, δημιουργικότητα και εμπειρία, μετατρέποντας την αβεβαιότητα σε κατεύθυνση και την πληροφορία σε ουσιαστικό insight. Η διάκριση αυτή ανήκει στους ανθρώπους μας και στους πελάτες μας που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια και ταυτόχρονα, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να επενδύουμε στις δυνατότητές μας και τους ανθρώπους μας και να συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των οργανισμών που υποστηρίζουμε και της ευρύτερης περιοχής μας.»

Στα 25 χρόνια της πορείας του, ο Όμιλος V+O | SEC Newgate έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους οργανισμούς στρατηγικής επικοινωνίας, εταιρικών υποθέσεων και public affairs στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε επτά χώρες - Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία - αποτελώντας τον περιφερειακό στρατηγικό βραχίονα ανάπτυξης της SEC Newgate στην περιοχή ΕΜΕΑ. Σήμερα λειτουργεί με ένα πλήρως ενοποιημένο μοντέλο, στο οποίο η V+O | SEC Newgate, η Unlimited Creativity, η Curious Ahead και η Mindhaus Tourism Strategy λειτουργούν ως τέσσερα εξειδικευμένα centers of excellence, υποστηρίζοντας περισσότερους από 350 οργανισμούς, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς μέσω μιας ομάδας άνω των 225 συμβούλων. Έχει αποσπάσει περισσότερες από 130 διεθνείς και τοπικές διακρίσεις σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης, καθώς και 22 Διεθνή Βραβεία Αριστείας IPRA Golden World Awards.