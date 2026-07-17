Η φετινή διάκριση αποτελεί την τρίτη αναγνώριση της VICKO στον ίδιο θεσμό, μετά τις διακρίσεις του 2018 και του 2023

Η VICKO απέσπασε τη διάκριση Greek Business Champion στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας στη χώρα, ο οποίος αναδεικνύει επιχειρήσεις με ισχυρή αναπτυξιακή πορεία και σταθερές οικονομικές επιδόσεις, βάσει των επίσημων οικονομικών τους στοιχείων.

Η φετινή αυτή διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί την τρίτη αναγνώριση της VICKO στον ίδιο θεσμό, μετά τις διακρίσεις του 2018 και του 2023, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική και τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Για περισσότερα από 45 χρόνια, η VICKO επενδύει με συνέπεια στην εξέλιξή της, στην ανάπτυξη του δικτύου της, στη δημιουργία σύγχρονων καταστημάτων, στην ενίσχυση των συνεργασιών της και, πάνω απ' όλα, στην καθημερινή προσπάθεια να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας όλων όσοι βρίσκονται πίσω από τη VICKO. Των ανθρώπων της εταιρείας, των συνεργατών, των franchisees και φυσικά των πελατών που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύονται.

Με οδηγό τη συνέπεια, τη συνεχή εξέλιξη και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον, με στόχο να δημιουργούμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.