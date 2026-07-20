Η βράβευση της IL TOTO αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας και της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Η IL TOTO συγκαταλέχθηκε στις κορυφαίες αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο της εστίασης.

Η εταιρεία διακρίθηκε ως Greek Business Champion στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας στην Ελλάδα. Η διάκριση απονεμήθηκε κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2026 στο Domus Asteria Γλυφάδας, παρουσία περισσότερων από 450 κορυφαίων στελεχών της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, εκπροσώπων της Πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η βράβευση της IL TOTO αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση της συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας και της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η συνέπεια, η ποιότητα και η διαρκής επένδυση στην εξέλιξη οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος και συνιδρύτρια της IL TOTO, Γεωργία Θεοδώρη

Τι σημαίνει η διάκριση Greek Business Champion

Η κατηγορία Greek Business Champions αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 10 έως 100 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες κατέγραψαν ταυτόχρονη αύξηση άνω του 20% τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη προ φόρων, βάσει των επίσημων οικονομικών τους στοιχείων. Η IL TOTO συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στις εταιρείες που πέτυχαν αυτή τη σημαντική επιχειρηματική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά.

Ο θεσμός «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργανώνεται από τη Direction Business Network, βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη διάκριση ιδιαίτερα σημαντική και αντικειμενική.

Με αφορμή τη διάκριση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και συνιδρύτρια της IL TOTO, Γεωργία Θεοδώρη, δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί για εμάς μια μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μια σημαντική επιβεβαίωση της πορείας που έχουμε χαράξει όλα αυτά τα χρόνια. Πίσω από κάθε βραβείο βρίσκονται οι άνθρωποί μας, οι συνεργάτες μας και οι franchisees του δικτύου μας, που με συνέπεια, αφοσίωση και κοινό όραμα συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη της IL TOTO.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι αποτελούν μέρος αυτής της διαδρομής, καθώς και τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν καθημερινά. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, στην ανάπτυξη του δικτύου μας και στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους συνεργάτες, τους ανθρώπους και τους καταναλωτές μας.»