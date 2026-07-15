Διακρίθηκαν οι V+O | SEC Newgate και Gravity The Newtons

Διακρίσεις επιφύλασσε η φετινή διοργάνωση των IPRA Golden Awards για τις V+O | SEC Newgate και Gravity The Newtons.

Συγκεκριμένα, η V+O Greece | SEC Newgate απέσπασε 4 βραβεία με τα έργα «LAMDA Development – Landmarks of Connection Photo Exhibition» (Event Management & Live Communication),»Mastercard Greece – ReStart & Kykloi by Priceless» (Environmental, Social & Governance), «Vanda Pharmaceuticals – Hellenic Championship: Greece Back on Tennis Map (Sport), και «AKTOR Group – AKTOR4TheFuture» (Corporate Responsibility). Θα πρέπει να σημειωθεί πως βραβεύθηκε και η V+O Serbia | SEC Newgate για το έργο «ZiJin Hotel Belgrade – From Controversy to Credibility» (Industrials).

Από την μεριά της, η Gravity the Newtons τιμήθηκε με 5 βραβεία για τα έργα «Lamda Development - The Ellinikon: Closer Every Day» (Construction αλλά και Corporate communications ), «ΙΚΕΑ- Wake Up! It’s Time for Sleep. IKEA Launch Campaign» (Consumer product launch ), «PAO BC -"Under the Stars" - TikTok Filter (Digital and social media creativity) και «Αthenian Brewery - Smart Seeding: Powering Greek Agriculture» (Environmental, social, and governance).

Eπίσης βραβεύθηκε και η Lamda Development για το έργο «Lamda Development Universe- Coffee Table Book». (Publications-Inhouse). Yπενθυμίζεται πως φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία τους, τα IPRA Golden World Awards for Excellence in Public Relations, έρχονται στην Αθήνα, όπου στις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Απονομής. Εκεί θα ανακοινωθεί και η κορυφαία διάκριση Grand Prix καθώς και το Global Contribution Award for PR.

Όλοι οι υπόλοιποι φετινοί νικητές υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της IPRA.