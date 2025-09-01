Με αφορμή τη διεξαγωγή της Τελετής Απονομής των IPRA Golden World Awards 2026 στην Αθήνα, το advertising.gr παρουσιάζει μια σειρά από case studies έργων που έχουν ξεχωρίσει στον διεθνή θεσμό τα προηγούμενα χρόνια. Η αρχή γίνεται με την καμπάνια “Data Is a Value – Protect It!”, η οποία κατέκτησε το Grand Prix στα IPRA Golden World Awards 2025, την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης.

Η καμπάνια “Data Is a Value – Protect It!” της Olsen + Partners για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Λετονίας αξιοποίησε ένα τολμηρό κοινωνικό πείραμα, προκειμένου να δείξει στους νέους ότι τα προσωπικά τους δεδομένα αξίζουν πολύ περισσότερο από ένα καινούργιο smartphone.

Πρόκειται για μια καμπάνια της λετονικής Olsen + Partners, για λογαριασμό της Data State Inspectorate, της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων της χώρας. Το έργο διακρίθηκε στην κατηγορία Public Sector – Agency, χάρη σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα ισχυρή ιδέα: να μετατρέψει τα προσωπικά δεδομένα σε πραγματικό μέσο συναλλαγής.

Πόσο αξίζουν τα προσωπικά μας δεδομένα;

Η καμπάνια ξεκίνησε από ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς μπορείς να κάνεις τους νέους να αντιληφθούν ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορεί να είναι πιο πολύτιμα ακόμη και από το τελευταίο μοντέλο iPhone;

Για ένα κοινό που συχνά προσπερνά τα παραδοσιακά μηνύματα ενημέρωσης και τις συμβατικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, η ομάδα επέλεξε να μη μιλήσει θεωρητικά για την προστασία της ιδιωτικότητας. Αντίθετα, δημιούργησε μια εμπειρία που έφερνε τους συμμετέχοντες αντιμέτωπους με την πραγματική αξία των πληροφοριών τους.

Στο πλαίσιο της ενέργειας “Everything for Nothing. Nothing for Everything.”, στήθηκαν pop-up καταστήματα σε εμπορικά κέντρα της Ρίγας. Στις προθήκες τους υπήρχαν ελκυστικά δώρα και προϊόντα, τα οποία οι επισκέπτες μπορούσαν, φαινομενικά, να αποκτήσουν χωρίς να πληρώσουν χρήματα.

Το αντίτιμο, ωστόσο, ήταν διαφορετικό: τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι συμμετέχοντες καλούνταν να ανταλλάξουν προσωπικές πληροφορίες με τα δώρα του καταστήματος, βιώνοντας στην πράξη μια συναλλαγή που πραγματοποιείται καθημερινά στο ψηφιακό περιβάλλον, συχνά χωρίς να γίνεται πλήρως αντιληπτή. Κάθε εγγραφή σε μια υπηρεσία, κάθε αποδοχή όρων χρήσης και κάθε παραχώρηση πρόσβασης σε μια εφαρμογή μπορεί να αποτελεί μέρος μιας αντίστοιχης ανταλλαγής.

Από την ενημέρωση στην προσωπική εμπειρία

Η δύναμη της καμπάνιας βρισκόταν στη μετατροπή ενός σύνθετου και αφηρημένου ζητήματος σε μια άμεση, κατανοητή εμπειρία.

Αντί να προειδοποιεί απλώς το κοινό ότι πρέπει να προστατεύει τα δεδομένα του, το κοινωνικό πείραμα το ανάγκαζε να αποφασίσει πόσες πληροφορίες ήταν διατεθειμένο να παραχωρήσει για ένα προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο, η καμπάνια ανέδειξε το γεγονός ότι τίποτα δεν είναι πραγματικά δωρεάν όταν το τίμημα είναι η ιδιωτικότητα.

Η προκλητική προσέγγιση και το μήνυμα “Everything for Nothing. Nothing for Everything.” σχεδιάστηκαν για να κινήσουν την περιέργεια, να δημιουργήσουν συζήτηση και να προσεγγίσουν μια γενιά που δύσκολα ανταποκρίνεται σε παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας.

Το αποτέλεσμα ήταν μια καμπάνια που δεν περιορίστηκε στην απλή μετάδοση πληροφοριών. Έδωσε στο κοινό ενεργό ρόλο, τοποθετώντας το στο επίκεντρο του προβλήματος και ενισχύοντας την επίγνωση γύρω από την αξία και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η κορυφαία διάκριση των IPRA Golden World Awards

Η καμπάνια αναδείχθηκε σε κορυφαίο έργο των IPRA Golden World Awards 2025, κατακτώντας το Grand Prix κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στην Άκρα της Γκάνας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 200 στελέχη και επαγγελματίες της Επικοινωνίας από την Αφρική και τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιλογή της καμπάνιας για τη σημαντικότερη διάκριση της χρονιάς ανέδειξε τη δυνατότητα της δημιουργικής επικοινωνίας να μετατρέπει ένα θεσμικό και τεχνικό θέμα σε μια εμπειρία με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Το “Data Is a Value – Protect It!” αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια δημόσια αρχή μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της συμβατικής ενημέρωσης. Μέσα από μια απλή, διαδραστική και τολμηρή ιδέα, η καμπάνια κατάφερε να κάνει ορατή μια συναλλαγή που συνήθως παραμένει αόρατη: την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων με προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακές ευκολίες.

Τα IPRA Golden World Awards έρχονται στην Αθήνα

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, τα IPRA Golden World Awards for Excellence in Public Relations θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Η διοργάνωση έρχεται στην Ελλάδα με πρωτοβουλία και στρατηγικό συντονισμό της V+O Greece | SEC Newgate, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την εγχώρια αγορά Επικοινωνίας.

Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, υπό την αιγίδα της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος – ΕΔΕΕ.

Η Αθήνα διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την International Public Relations Association. Στην ελληνική πρωτεύουσα εγκρίθηκε το 1965 ο Κώδικας των Αθηνών, ο πρώτος διεθνής κώδικας δεοντολογίας για τις Δημόσιες Σχέσεις, οι αρχές του οποίου εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τον κλάδο διεθνώς.

Official Hotel της διοργάνωσης είναι το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και Official Air Carrier η AEGEAN, ενώ ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts συμμετέχει ως Hospitality Partner. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης ως Gold Sponsors ο Όμιλος AKTOR και η LAMDA Development.