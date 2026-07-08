Για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του Ομίλου, στη Σερβία και τη Ρουμανία από τον οργανισμό Great Place to Work.

Η ISOMAT πιστοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό Great Place to Work, ενώ για πρώτη φορά πιστοποιήθηκαν και οι δύο παραγωγικές θυγατρικές του Ομίλου, στη Σερβία και τη Ρουμανία. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η κοινή εταιρική κουλτούρα και η δέσμευση για ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν κοινό σημείο αναφοράς σε επίπεδο Ομίλου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα στις τρεις χώρες, αποτυπώνουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης, συνεργασίας και επαγγελματικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, αναδεικνύουν τη συνέπεια με την οποία η ISOMAT καλλιεργεί μια κοινή εταιρική κουλτούρα, βασισμένη στον σεβασμό, τη διαφάνεια και τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων της.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση ότι η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου ISOMAT στηρίζεται πρωτίστως στους ανθρώπους της, ως το πολυτιμότερό της κεφάλαιο.