Στο πλαίσιο του Leading Forward Annual Summit 2026 του οργανισμού Quality Net, η Lidl Ελλάς βραβεύθηκε εκ νέου για τη στρατηγική της στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα συνυπέγραψε τη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας, εστιάζοντας στη διάθεση προσιτών βιώσιμων προϊόντων και τη στήριξη της εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο του Leading Forward Annual Summit 2026 του οργανισμού Quality Net, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, η Lidl Ελλάς παρέλαβε και επίσημα τη διάκριση για την ένταξή της –για 9η διαδοχική χρονιά– στην ηγετική ομάδα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026». Παράλληλα, επισφράγισε τη δέσμευσή της για ένα ανθεκτικό παραγωγικό μέλλον με τη συνυπογραφή της νέας Χάρτας Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας “Leading Forward”.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, η οποία εκπροσώπησε την εταιρεία και στο πάνελ διαλόγου με τίτλο “Leading the transformation”.

Κατά την παρέμβασή της, η Βασιλική Αδαμίδου ανέλυσε τη φιλοσοφία της Lidl Ελλάς γύρω από τρεις στρατηγικούς άξονες:

Η βιωσιμότητα ως λειτουργικό σύστημα ( DNA ): Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό project, αλλά αποτελεί τον πυρήνα κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας. Η εταιρεία εστιάζει συστηματικά σε πέντε πυλώνες: προστασία του κλίματος, εξοικονόμηση πόρων, διατήρηση της βιοποικιλότητας, προώθηση της υγείας και δίκαιη επιχειρηματικότητα.

Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό project, αλλά αποτελεί τον πυρήνα κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας. Η εταιρεία εστιάζει συστηματικά σε πέντε πυλώνες: προστασία του κλίματος, εξοικονόμηση πόρων, διατήρηση της βιοποικιλότητας, προώθηση της υγείας και δίκαιη επιχειρηματικότητα. «Εκδημοκρατισμός» της βιωσιμότητας στην πράξη: Βασική δέσμευση της Lidl Ελλάς παραμένει το να καταστήσει το «βιώσιμο» απολύτως προσιτό σε κάθε νοικοκυριό. Μέσα από υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και βιώσιμης προέλευσης στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Βασική δέσμευση της Lidl Ελλάς παραμένει το να καταστήσει το «βιώσιμο» απολύτως προσιτό σε κάθε νοικοκυριό. Μέσα από υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και βιώσιμης προέλευσης στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία και την εθνική οικονομία: Η δέσμευση αυτή εκφράζεται με μετρήσιμες πρωτοβουλίες υψηλού αντικτύπου, όπως η λειτουργία του Κόμβου Αντιμετώπισης Κρίσεων, ο πολυχώρος εκπαίδευσης και βιωσιμότητας Lidl House Athens, καθώς και η διαρκής ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών εξαγωγών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε παράλληλα το εναρκτήριο λάκτισμα για την ευρύτερη θεσμική πρωτοβουλία “Leading Forward”, μια συλλογική πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με στόχο τη συνδιαμόρφωση προτεραιοτήτων για το βιώσιμο μέλλον της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Lidl Ελλάς προχώρησε στην επίσημη υπογραφή της Χάρτας Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για ένα δεσμευτικό πλαίσιο αρχών που ενώνει οργανικά τη βιωσιμότητα με την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ανθεκτικότητα, τη διαφανή εταιρική διακυβέρνηση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, επισφραγίζοντας τη στρατηγική επιλογή της Lidl Ελλάς να οδηγεί τις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο επιχειρείν.