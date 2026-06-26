Μια πολύ σημαντική διεθνής διάκριση ακόμη για το πολυβραβευμένο «The Wedding Rice», που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της Wikifarmer. Τι αναφέρει η ΕΔΕΕ

Το πρώτο Grand Prix για την Ελλάδα στα Cannes Lions κατέκτησε χθες η McCann Greece για το πολυβραβευμένο «The Wedding Rice», που δημιούργησε για λογαριασμό της Wikifarmer. Συγκεκριμένα, το έργο κατέκτησε Grand Prix στην κατηγορία Creative Business Transformation (υποκατηγορία: Brand Purpose and Impact). Υπενθυμίζεται ότι το «The Wedding Rice», τον Δεκέμβριο του 2025, είχε τιμηθεί με το επίσης πρώτο για την Ελλάδα Grand Prix στα Eurobest Awards, θριαμβεύοντας στην κατηγορία Creative Commerce. Επίσης, τον Ιούλιο του 2025, στο Φεστιβάλ Golden Drum, η McCann απέσπασε δύο Grand Prix, τρία Golden Drum και ένα Silver Drum για το «The Wedding Rice», καθώς και τις διακρίσεις Best of Genius Loci και Best of Social Good.

ΕΔΕΕ: Επιτυχία όλων μας

Σε σχετική ανακοίνωση η ΕΔΕΕ αναφέρει τα εξής:

"Με χαρά και συγκίνηση είδαμε απόψε μια ελληνική διαφημιστική εταιρία να κερδίζει την κορυφαία διάκριση διεθνώς, ένα Grand Prix στις Κάννες.

Τόσο με την ιδιότητά μας ως κλαδικού φορέα, όσο και ως αντιπροσώπου των Cannes Lions στην Ελλάδα, συγχαίρουμε όλους τους ανθρώπους της McCann και της Wikifarmer για την επιτυχία τους, που είναι και επιτυχία όλων μας.

Στην ΕΔΕΕ θεωρούμε τη δημιουργικότητα ως το μοναδικό δρόμο για το μέλλον του κλάδου. Ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή ραγδαίων αλλαγών – οικονομικών, τεχνολογικών, γεωπολιτικών – η μόνη σταθερά στο επαγγελματικό μας αντικείμενο είναι η ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού να παράγει σκέψη και ιδέες. Αυτή την ικανότητα οφείλουμε να τροφοδοτούμε και να προστατεύουμε. Και παρά τις όποιες δυσκολίες της αγοράς μας, το επιτυγχάνουμε σε μεγάλο βαθμό.

Πριν από μερικά χρόνια, ένα απλό Lion στις Κάννες ήταν μακρινό όνειρο για τον κλάδο. Πλέον, η Ελλάδα έχει κερδίσει και αρκετά Lions και Young Lions και τώρα Grand Prix.

Aπό την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι δεν χρειάζεται σπάνιο ταλέντο, ούτε υπερβολικά κονδύλια, ούτε μεγάλο ρίσκο για τέτοιου είδους επιτυχίες. Χρειάζεται πίστη, επιμονή και αφοσίωση από δύο πλευρές: του agency και του διαφημιζόμενου μαζί.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι όλο και περισσότερες ελληνικές διαφημιστικές εταιρίες, μαζί με τους συνεργάτες τους διαφημιζόμενους, θα παράγουν δουλειές που θα διακρίνονται σε τέτοιο επίπεδο. Από την πλευρά μας, θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση".

Σημειώνεται πως η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο του Φεστιβάλ Δημιουργικότητας των Καννών στην Ελλάδα.