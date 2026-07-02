Η Περιφέρεια επιβεβαιώνει τη σταθερή της επιλογή να στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την παραγωγική δυναμική

Η Περιφέρεια Αττικής υποστηρίζει τη φετινή διοργάνωση «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που πραγματοποιείται για 11η χρονιά από τη Direction Business Network και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς ανάδειξης της επιχειρηματικής αριστείας στη χώρα.

Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, η Περιφέρεια Αττικής επιβεβαιώνει τη σταθερή της επιλογή να στηρίζει πρωτοβουλίες που προβάλλουν την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την παραγωγική δυναμική. Στο επίκεντρο αυτής της επιλογής βρίσκονται οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που επενδύουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν έμπρακτα στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Η Αττική αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό, επιχειρηματικό και παραγωγικό κέντρο της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που αναδεικνύουν θετικά πρότυπα, ενθαρρύνουν τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ενισχύουν την εικόνα της Αττικής ως μητροπολιτικής περιφέρειας με δυναμισμό, εξωστρέφεια και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τη διοργάνωση «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Business Network, γιατί αναγνωρίζει την αξία της επιχειρηματικότητας που παράγει έργο, θέσεις εργασίας και προοπτική. Η Αττική είναι το μεγαλύτερο οικονομικό και παραγωγικό κέντρο της χώρας, και οφείλουμε να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την αριστεία, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Με σχέδιο, συνέπεια και αποτελέσματα, θέλουμε μια Αττική που δεν ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει προς όφελος όλων. Πάντα με επίκεντρο τον πολίτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.»

Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής

Η φετινή Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα τιμηθούν οι επιχειρήσεις και, φυσικά, οι άνθρωποι πίσω από αυτές, που ξεχώρισαν για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Όπως κάθε χρονιά αναμένεται να παρευρεθούν περισσότερα από 400 στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου.

Τα βραβεία που απονέμενονται, βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην πολυτελή έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, που κυκλοφορεί φέτος για 13η χρονιά .

Ο θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης.