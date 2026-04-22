To The Wedding Rice τιμήθηκε (και) με Gold Andy Award for Idea στα φετινά International Andy Awards

Mια ακόμη διεθνή διάκριση κατέκτησε η McCann Greece για το «The Wedding Rice», που δημιούργησε για λογαριασμό του Wikifarmer. Συγκεκριμένα το έργο κατέκτησε Gold Andy Award for Idea στα φετινά International Andy Awards (Τhe Andys).

Υπενθυμίζεται πως το The Wedding Rice τον Δεκέμβριο του 2025 είχε τιμηθεί με -το πρώτο για την Ελλάδα- Grand Prix στα Eurobest Awards, θριαμβεύοντας στην κατηγορία Creative Commerce. Eπίσης τον Ιούλιο στο φεστιβάλ Golden Drum, η McCann απέσπασε δύo Grand Prix, τρία Golden Drum και ένα Silver Drum για το «The Wedding Rice» καθώς και τις διακρίσεις Best of genius Loci και Best of social good. Μάλιστα, το Wikifarmer ήταν δευτερο στην κατάταξη Brand of the year ενώ η McCann Athens δεύτερη στην κατάταξη για Agency of the year. Επίσης ο Πανος Παγώνης αναδείχθηκε Creative Director of the Year. Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως το έργο συμπεριλήφθηκε στην shortlist τόσο του Direct (consumer services/business to business) όσο και της κατηγορίας Creative Commerce στα περσινά Cannes Lions.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 53.896 γάμοι, συνοδευόμενοι από το παραδοσιακό «πέταμα» του ρυζιού, ένα έθιμο που στόχο έχει να «ριζώσει» ο γάμος ή, αλλιώς, μια ευχή για ευγονία και σταθερότητα. Ωστόσο, σε αυτήν τη διαδικασία εκατοντάδες τόνοι βρώσιμου ρυζιού καταλήγουν στα σκουπίδια, ενώ την ίδια στιγμή, η εγχώρια παραγωγή αγωνίζεται να καλύψει τη ζήτηση των Ελλήνων καταναλωτών.

Mε αυτή την αφορμή, η McCann μαζί με το Wikifarmer, σε συνεργασία με τον Α' Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, δημιούργησαν ένα πρωτότυπο προϊόν, το The Wedding Rice, το οποίο διαθέτει το Wikifarmer μέσω του site του σε προνομιακή τιμή. Έτσι, δίνει λύση σε αυτό το ζήτημα, αξιοποιώντας το μη εμπορεύσιμο ρύζι που απορρίπτεται λόγω ορισμένων εμπορικών προτύπων. Το «χαμένο» αλλά σε καλή κατάσταση ρύζι αποκτά μια δεύτερη ζωή και μετατρέπεται σε μια βιώσιμη λύση για ένα έθιμο ετών. Αποτέλεσμα: Οι αγρότες κερδίζουν και η σπατάλη μειώνεται, κάνοντας μια παράδοση βιώσιμη και διασφαλίζοντας ότι κάθε βρώσιμος κόκκος ρυζιού καταλήγει στο πιάτο κι όχι στο πάτωμα.