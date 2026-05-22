Στα D&AD Αwards

Νέες διεθνείς διάκρισεις κατέκτησε η McCann Greece για το «The Wedding Rice», που δημιούργησε για λογαριασμό του Wikifarmer. Συγκεκριμένα, η καμπάνια κατέκτησε 2 Graphite Pencils (και 2 Shortlists) στα D&AD Αwards.

Υπενθυμίζεται πως το «The Wedding Rice» τον Δεκέμβριο του 2025 είχε τιμηθεί με -το πρώτο για την Ελλάδα- Grand Prix στα Eurobest Awards, θριαμβεύοντας στην κατηγορία Creative Commerce.

Eπίσης, τον Ιούλιο στο φεστιβάλ Golden Drum, η McCann απέσπασε δύo Grand Prix, τρία Golden Drum και ένα Silver Drum για το «The Wedding Rice» καθώς και τις διακρίσεις Best of genius Loci και Best of social good. Μάλιστα, το Wikifarmer ήταν δεύτερο στην κατάταξη Brand of the Year, ενώ η McCann Athens δεύτερη στην κατάταξη Agency of the Year.