O φορέας αξιολόγησης EcoVadis επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις και τις επιδόσεις του Ομίλου στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης

Ο Όμιλος εστίασης Goody’s-Everest (Evergood Single Member ΑΕ) απέσπασε την ανώτερη διάκριση “Platinum Recognition Level” από τον «EcoVadis» - έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους διεθνείς φορείς αξιολόγησης της εταιρικής βιωσιμότητας - για τις επιχειρηματικές του πρακτικές και την προσήλωσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμολογία του Ομίλου τον τοποθετεί στο κορυφαίο 1% των εταιριών που αξιολογούνται παγκοσμίως.

Ο EcoVadis αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης της Εταιρικής Υπευθυνότητας σε μια εταιρεία, εξετάζοντας τις πολιτικές που εφαρμόζει, τις πρακτικές που υιοθετεί, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιεί κριτήρια βιωσιμότητας σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), οι συνθήκες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI Standards) και το πρότυπο ISO 26000, ενώ παράλληλα προσφέρει και έναν οδικό χάρτη για τη διαρκή βελτίωση των αξιολογούμενων εταιριών.

Ο Ανδρέας Τσουκάλης, CEO του Ομίλου Goody’s-Everest, δήλωσε σχετικά: «Η άνοδος στη βαθμίδα PLATINUM κατά την τρίτη αξιολόγησή μας αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, το οποίο μας κάνει όλους υπερήφανους, καθώς ο ανταγωνισμός για την είσοδο στο TOP 1% των αξιολογούμενων εταιρειών γίνεται ολοένα και πιο έντονος κάθε χρόνο. Η επίδοσή μας αποτελεί απόδειξη της ουσιαστικής δέσμευσης του συνόλου του οργανισμού στις αρχές της βιωσιμότητας και ενισχύει ακόμα περισσότερο τη συλλογική προσπάθεια για τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Ο Όμιλος Goody’s-Everest έχει δεσμευτεί εθελοντικά και ενσωματώνει στη λειτουργία του τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), συνεισφέροντας στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή αναβάθμιση των επιδόσεών μας στον τομέα της βιωσιμότητας, με αιχμή τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την οποία προωθούμε μέσω της εθελοντικής μας δέσμευσης στη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi).»