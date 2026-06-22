Για το πολυβραβευμένο «Όχημα Διαφυγής» της Toyota

Μία ακόμη κορυφαία διεθνή διάκριση διεκδικεί η Ogilvy Greece, καθώς η ταινία «Όχημα Διαφυγής» για την Toyota Ελλάς συμπεριλήφθηκε στη shortlist των Cannes Lions International Festival of Creativity 2026, στην κατηγορία Health & Wellness Lions / Brand-Led Education & Awareness / Film Craft: Direction.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην εντυπωσιακή διεθνή πορεία της καμπάνιας, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε συνολικά τρία Χρυσά και δύο Αργυρά Clio Health Awards, καθώς και το κορυφαίο Grand Clio στην ενότητα Mental Health.

Η μικρού μήκους ταινία, σε σκηνοθεσία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, διεύθυνση φωτογραφίας του Χρήστου Καραμάνη και παραγωγή της Foss Productions, αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που προσπαθεί να ξεφύγει από τον κακοποιητή της. Φεύγει με ένα αυτοκίνητο Ford, υπογραμμίζοντας με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το μήνυμα της Toyota ότι, όταν μια γυναίκα βιώνει ενδοοικογενειακή βία, σημασία δεν έχει με ποιο αυτοκίνητο θα φύγει, αλλά να καταφέρει να ξεφύγει.

Η καμπάνια έχει ήδη διακριθεί διεθνώς με Bronze Clio στην κατηγορία Social Video των Clio Awards 2026, καθώς και με Bronze Pencil στο The One Show στην κατηγορία Film, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις κορυφαίες διαφημιστικές ταινίες της χρονιάς. Παράλληλα, απέσπασε το Webby People’s Voice Award στην κατηγορία Advertising, Media & PR - Auto & Auto Services, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή απήχηση και τη συναισθηματική δύναμη του έργου.

Με την παρουσία της στη shortlist των Cannes Lions, η Ogilvy Greece διεκδικεί πλέον ακόμη μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της παγκόσμιας δημιουργικής βιομηχανίας, συνεχίζοντας τη διεθνή πορεία μιας καμπάνιας που κατάφερε να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα και να ξεχωρίσει στα μεγαλύτερα δημιουργικά βραβεία του κόσμου.