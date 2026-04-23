Ακόμα ένα βραβείο διεθνούς εμβέλειας κέρδισε η Ogilvy Greece για την καμπάνια της Toyota "Escape Vehicle".

Η ταινία που συγκίνησε το ελληνικό κοινό άγγιξε και τις καρδιές ανθρώπων από όλο τον κόσμο, κατακτώντας το Webby People’s Voice Award στην κατηγορία Advertising, Media & PR - Auto & Auto Services.

Τα Webbys – γνωστά και ως τα Όσκαρ του Internet – εδώ και 30 χρόνια βραβεύουν τις καλύτερες online δουλειές παγκοσμίως. Τα φετινά Webby Awards σημείωσαν πρωτόγνωρο αριθμό συμμετοχής, με περισσότερες από 4,6 εκατομμύρια ψήφους από 940.000 χρήστες από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσα στους φετινούς νικητές συγκαταλέγονται ονόματα όπως οι Justin Bieber, Timothée Chalamet, Bad Bunny και Amy Poehler, οργανισμοί όπως το NPR και το PBS, καθώς και προϊόντα όπως τα Google Gemini, Claude Code και Waymo.

Τα βραβεία θα απονεμηθούν στη Νέα Υόρκη στις 11 Μαΐου, σε μια λαμπρή τελετή γνωστή για τα περίφημα 5-word acceptance speeches.

Η Ogilvy Greece έχει κερδίσει ακόμα 2 βραβεία Webby στο παρελθόν, για τις ταινίες της Lacta «Αγάπα σαν να μην υπάρχει αύριο» (2016) και «Μη μ' αφήσεις ποτέ» (2022).