Το πολυβραβευμένο Wedding Rice πρωταγωνίστησε ακόμη μια φορά σε μια βραδιά, που τιμήθηκαν οι καμπάνιες που ξεχώρισαν για τη στρατηγική, τη δημιουργικότητα και τα αποτελέσματά τους

Mια ακόμη βραδιά μεγάλων βραβεύσεων ήταν για την McCann Athens και την Wikifarmer, η τελετή απονομής των Effie Awards Hellas 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμένα, η καμπάνια Wedding Rice των McCann Athens & Wikifarmer απέσπασε το Grand Effie 2026 ενώ τις ειδικές διακρίσεις Brand of the Year, Marketer of the Year και Agency of the Year κέρδισαν αντίστοιχα οι Wedding Rice, Wikifarmer, και McCann Athens.

25 βραβεία για τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές

Τα Effie Hellas βραβεύουν καμπάνιες μάρκετινγκ και επικοινωνίας, που διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους, και διοργανώνονται από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).

Ο κορυφαίος αυτός θεσμός, που αναγνωρίζεται διεθνώς ως μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, αξιολογεί και επιβραβεύει τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κάθε καμπάνιας στην ελληνική αγορά.

Στη φετινή διοργάνωση ξεχώρισαν στο shortlist 43 καμπάνιες που κατάφεραν να συνδυάσουν τόλμη, στρατηγική σκέψη και ισχυρό επιχειρηματικό αντίκτυπο. Συνολικά απονεμήθηκαν 25 βραβεία (1 Grand, 5 Gold, 11 Silver και 8 Bronze), αναδεικνύοντας τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές που ξεχώρισαν τις δύο τελευταίες χρονιές.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία της στρατηγικής και της δημιουργικότητας ως κινητήριων δυνάμεων της επιτυχίας, επιβραβεύοντας έργα που κατάφεραν να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα, σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί ουσιαστική σύνδεση με το κοινό.

Δείτε όλα τα έργα που διακρίθηκαν στα Effie Awards Hellas

Το πολυβραβευμένο Wedding RiceTo Wedding Rice, η καμπάνια της McCann Athens για τη Wikifarmer κατέκτησε το Grand Effie, καθώς και τρεις ακόμη διακρίσεις στις επιμέρους κατηγορίες: Gold Effie στα Business to Business και Environmental – Brands και Silver Effie στο Business / Product / Service Innovation.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι διακρίσεις στα Effie Hellas έρχoνται να συμπληρώσουν μια σειρά από διεθνή βραβεία, που έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη καμπάνια, η οποία πριν λίγες ημέρες κατέκτησε και το πρώτο Grand Prix για την Ελλάδα στα Cannes Lions Συγκεκριμένα, το έργο κατέκτησε Grand Prix στην κατηγορία Creative Business Transformation (υποκατηγορία: Brand Purpose and Impact).

Υπενθυμίζεται ότι το «The Wedding Rice», τον Δεκέμβριο του 2025, είχε τιμηθεί με το επίσης πρώτο για την Ελλάδα Grand Prix στα Eurobest Awards, θριαμβεύοντας στην κατηγορία Creative Commerce.

Επίσης, τον Ιούλιο του 2025, στο Φεστιβάλ Golden Drum, η McCann απέσπασε δύο Grand Prix, τρία Golden Drum και ένα Silver Drum για το «The Wedding Rice», καθώς και τις διακρίσεις Best of Genius Loci και Best of Social Good.Την εκδήλωση υποστηρίζουν χορηγικά οι: Cosmote, Stoiximan, DPG, Vodafone, 24 Media, Qualco Group, Toyota, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, AdWeb, Atcom (Χορηγοί) KFC, Attica Media Group, Gazzetta, Novibet, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (Υποστηρικτές)

H Direction Business Network με τα adbusiness, advertising.gr και Business Today υπήρξε Χορηγός Κλαδικής Επικοινωνίας του θεσμού.