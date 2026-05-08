Η ΕΔΕΕ και η Οργανωτική Επιτροπή των Effie Awards Hellas 2026 αποφάσισαν να δώσουν παράταση στην διαδικασία υποβολής συμμετοχών στην φετινή διοργάνωση. Συγκεκριμένα για τη διευκόλυνση των εταιρειών που προετοιμάζουν τις συμμετοχές τους , η πλατφόρμα υποβολής θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Πέμπτη 14/5, στις 20:00.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΔΕΕ, αυτό είναι το μέγιστο περιθώριο χρόνου που είναι εφικτό να δοθεί. Μετά την προθεσμία αυτή, δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες συμμετοχές ή συμπληρωματικά υποστηρικτικά υλικά.