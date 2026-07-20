Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δυναμική επενδυτική πολιτική της VIOZOIS S.A. τα τελευταία χρόνια με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

Μια εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση απέσπασε η VIOZOIS S.A., στο πλαίσιο της εμβληματικής εκδήλωσης «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026». Η εταιρεία βραβεύτηκε στην κατηγορία «Ανάπτυξη & Επενδύσεις», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της προσήλωση στην επιχειρηματική αριστεία και τον έντονο εξαγωγικό της προσανατολισμό.

Η διάκριση αυτή επισφραγίζει τη δυναμική επενδυτική πολιτική της VIOZOIS S.A. τα τελευταία χρόνια. Με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, η

εταιρεία συνδυάζει στρατηγικά την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού αιχμής με τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Αυτή η επένδυση στην τεχνολογία και το ανθρώπινο κεφάλαιο ενίσχυσε την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας τόσο στα ζώα παραγωγής όσο και στα κατοικίδια, επιτρέποντάς της να ανταποκρίνεται με απόλυτη αξιοπιστία στην αυξανόμενη ζήτηση σε Ελλάδα, Μεσόγειο, Βαλκάνια και Ευρώπη. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες της ανάπτυξης της εταιρείας είναι η συστηματική επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Αξιοποιώντας τα πολύτιμα παραδοσιακά αγαθά της ελληνικής γης, όπως το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, και τις υπερτροφές που προσφέρει ο τόπος μας, η VIOZOIS S.A. δημιούργησε πρωτοποριακές σειρές τροφών για ζώα συντροφιάς, όπως η σειρά «Well Being» και «Monoprotein», που προσφέρουν ευεξία, μακροζωία και όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στους μικρούς μας φίλους.

Δήλωση της Διοίκησης:

«Η βράβευσή μας στην κατηγορία "Ανάπτυξη & Επενδύσεις" στα φετινά βραβεία-θεσμό για την ελληνική οικονομία αποτελεί ύψιστη τιμή και επιβράβευση της σκληρής δουλειάς ολόκληρης της ομάδας μας. Από τα Ιωάννινα, όπου χτυπά η καρδιά της παραγωγής μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον, στην τεχνολογία και την καινοτομία. Η αναγνώριση αυτή ενδυναμώνει το όραμά μας: να προσφέρουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στην Ελλάδα και να επεκτείνουμε δυναμικά την παρουσία μας στις διεθνείς αγορές, αποδεικνύοντας ότι η Ελληνική επιχειρηματικότητα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο».