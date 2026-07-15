Η WEST βραβεύεται για 11η συνεχόμενη χρονιά στον συγκεκριμένο κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη διαχρονική συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Η WEST συγκαταλέγεται μεταξύ των προϊόντων που διακρίνονται στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026» , αποσπώντας τη διάκριση «Πρωταγωνιστής Κλάδου – Sales & Promotion». Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης . Η διάκριση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η WEST βραβεύεται για 11 η συνεχόμενη χρονιά στον θεσμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία και τη διαχρονική συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο θεσμός επιβραβεύει επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, τη συνέπεια και τη συνολική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας. Με αφορμή τη βράβευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΥΤΙΚΗΣ, Αντώνης Ποταμίτης , δήλωσε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη ΔΥΤΙΚΗ και, κυρίως, για τους ανθρώπους της. Είναι αποτέλεσμα μιας διαδρομής που βασίζεται στην ενσυναίσθηση, τη συνέπεια, τη συνεργασία και τη διαρκή προσπάθεια για εξέλιξη μέσα από την καινοτομία.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους ανθρώπους της οικογένειας της WEST, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά και ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Η προσήλωσή μας στο όραμά μας και η απαρέγκλιτη υλοποίηση της στρατηγικής μας, μας γεμίζει αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι θα συνεχίσουμε, με υπευθυνότητα και συνέπεια, να αναπτύξουμε τον οργανισμό της ΔΥΤ.