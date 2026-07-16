H εταιρεία οδηγεί διαχρονικά την ανάπτυξη της αγοράς των καταψυγμένων προϊόντων ζύμης και συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των ελληνικών προϊόντων, συνεισφέροντας στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Βραβείο «Επιχειρηματικής Εξωστρέφειας» για τη Μιχαήλ Αραμπατζής “Ελληνική Ζύμη” στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και την εδραίωση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε η Direction Business Network.

Από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία οδηγεί διαχρονικά την ανάπτυξη της αγοράς των καταψυγμένων προϊόντων ζύμης και συμβάλει σημαντικά στη διάδοση των ελληνικών προϊόντων, συνεισφέροντας στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με ένα διαφοροποιημένο και εμπορικά ευθυγραμμισμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ισχυρή αξία εταιρικού ονόματος και ανταγωνιστική θέση στις αγορές, η εταιρεία στοχεύει σε συνεχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και το 2026.