Ηγετική δύναμη με 100% ελληνική παραγωγή και ισχυρή διεθνή παρουσία.

Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. αναδείχθηκε για ακόμη μια χρονιά «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026» στον κλάδο «Χαρτικής Ατομικής Υγιεινής - Tissue», στο πλαίσιο του θεσμού «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Business Network .

Η σημαντική αυτή βράβευση αναγνωρίζει τη δυναμική πορεία του ΜΕΓΑ και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία, μέσα από την παραγωγή, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την απασχόληση και την εξωστρέφεια. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της Ελλάδας, με ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνολογική υπεροχή και σταθερή προσήλωση στην αδιαπραγμάτευτη προϊοντική ασφάλεια.

Μέσα από ισχυρά brands, όπως EveryDay , Babylino Sensitive , BabyCare , Sani , Wet Hankies , Pom Pon , ΜΕΓΑ, Rispet κ.ά., η εταιρεία έχει προσφέρει καινοτόμες λύσεις αποδεδειγμένης προστασίας, εξελίσσοντας την προσωπική υγιεινή και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των εξωτερικών εκατομμυρίων στην Ελλάδα και των καταναλωτών.

Με πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, η ΜΕΓΑ διατηρεί το 100% της παραγωγής της στην Ελλάδα. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις άνω των 86.000 τ.μ. και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 270 εκατ. ευρώ το διάστημα 2000 - 2025, η ΜΕΓΑ έχει αναδείξει τις παράγωγες μονάδες της σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνεχής αναβάθμιση του εξοπλισμού της, οι αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής, τα ρομποτικά συστήματα και τα προηγούμενα συστήματα ποιοτικού ελέγχου ενισχύουν την παραγωγική της δύναμη και την τεχνολογική δυνατότητα ενσωμάτωσης καινοτομίας, καθώς και διαδικασιών μείωσης του περιβαλλοντικού της αντικτύπου.

Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό άξονα της αναπτυξιακής της πορείας. Ο εξαγωγικός κύκλος εργασιών της ΜΕΓΑ έχει υπερδωδεκαπλασιαστεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ενώ σήμερα τα προϊόντα της διατίθενται σε πέντε ηπείρους, διευρύνοντας το διεθνές αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η διάκριση «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» αποτυπώνει τη συνέπεια με την οποία η ΜΕΓΑ επενδύει στη χώρα μας, στηρίζει την απασχόληση και συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία. Με την πυξίδα την καινοτομία, την ποιότητα, την προϊοντική ασφάλεια και τον σεβασμό στον άνθρωπο, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη, εκπροσωπώντας την ελληνική παραγωγή στις διεθνείς αγορές.