Για 6η συνεχόμενη χρονιά

Για το Publicis Groupe Greece, η εργασία δεν είναι απλώς ένα σημαντικό κομμάτι της ημέρας. Είναι μια εμπειρία που αξίζει να έχει νόημα, προοπτική και θετικό αντίκτυπο για τους ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά. Με αυτή τη φιλοσοφία στο επίκεντρο, το Publicis Groupe Greece τιμήθηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά με την πιστοποίηση Great Place To Work®, έναν θεσμό διεθνούς κύρους που αναγνωρίζει τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν ουσιαστικά στην εργασιακή κουλτούρα και στην εμπειρία των εργαζομένων τους.

Η πιστοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στις απόψεις των ίδιων των εργαζομένων, αποτυπώνοντας με αυθεντικό τρόπο την καθημερινή τους εμπειρία στον οργανισμό. Ενδεικτικά, το 79% των εργαζομένων δήλωσε φέτος ότι το Publicis Groupe Greece είναι ένα εξαιρετικό μέρος εργασίας, το 93% αναγνωρίζει την ηγεσία ως ειλικρινή και ηθική στις πρακτικές της, ενώ το 91% ένιωσε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο κατά την ένταξή του στον Όμιλο.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έρχεται για 6η συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια με την οποία το Publicis Groupe Greece επενδύει στους ανθρώπους του, στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και συμπερίληψης, καθώς και στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης και εξέλιξης για κάθε εργαζόμενο.

O Αντώνης Πασσάς, Chief Executive Officer, Greece & Southeast Europe δήλωσε: «Η πιστοποίηση του Publicis Groupe Greece ως Great Place To Work® για 6η συνεχόμενη χρονιά αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, γιατί προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Αντανακλά τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι ανήκει, εξελίσσεται και συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινή μας πορεία. Για εμάς, η κουλτούρα δεν είναι κάτι στατικό. Είναι μια καθημερινή υπόσχεση προς τους ανθρώπους μας και μια συνεχής προσπάθεια να κάνουμε το Publicis Groupe Greece την κορυφαία επιλογή απασχόλησης στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης».

Το Great Place To Work® αποτελεί διεθνή σημείο αναφοράς σε θέματα εργασιακής κουλτούρας, εμπειρίας εργαζομένων και ηγετικών συμπεριφορών, αναδεικνύοντας τις εταιρείες που διαμορφώνουν περιβάλλοντα υψηλής εμπιστοσύνης, συνεργασίας και δέσμευσης. Σύμφωνα με την έρευνα του Great Place To Work®, οι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί προσφέρουν στους εργαζομένους τους αυξημένες πιθανότητες να βιώνουν θετικά την καθημερινότητά τους στην εργασία, να νιώθουν ότι αμείβονται δίκαια, να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης και να συνεργάζονται με προϊσταμένους που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η 6η συνεχόμενη πιστοποίηση του Publicis Groupe Greece επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία προς τη δημιουργία ενός οργανισμού όπου οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο. Γιατί για το Publicis Groupe Greece, ένα Great Place To Work® δεν είναι απλώς μια διάκριση. Είναι μια κουλτούρα που χτίζεται καθημερινά, μαζί με τους ανθρώπους του.