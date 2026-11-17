Διεθνής διάκριση για το brand design της CrediaBank, με την G Design Studio να υπογράφει τη βραβευμένη οπτική ταυτότητα.

Με Red Dot Award: Brands & Communication Design 2026 βραβεύτηκε η νέα oπτική ταυτότητα της CrediaBank, αποσπώντας μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του design και της επικοινωνίας.

Η διάκριση αναγνωρίζει την ποιότητα και τη δημιουργική αρτιότητα της νέας σχεδιαστικής ταυτότητας της Τράπεζας, η οποία δημιουργήθηκε από την G Design Studio, μεταφράζοντας το στρατηγικό όραμα της CrediaBank, σε ένα ολοκληρωμένο και διακριτό σύστημα έκφρασης του brand.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Τράπεζα, η Unlimited Creativity, διαμόρφωσε το brand strategy, το positioning, τις αξίες του brand και το νέο όνομα CrediaBank, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα ταυτότητα και τη μελλοντική πορεία του οργανισμού.

Με αφετηρία αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, η G Design Studio ανέλαβε τον σχεδιασμό της οπτικής έκφρασης του brand, αναπτύσσοντας ένα σύγχρονο και ευέλικτο visual identity system που αποτυπώνει τον μετασχηματισμό της CrediaBank και τον σύγχρονο, ανθρώπινο και δυναμικό χαρακτήρα της.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα συνδυάζει σαφήνεια, ευελιξία και συνέπεια, δημιουργώντας ένα ισχυρό πλαίσιο επικοινωνίας που λειτουργεί ενιαία σε όλα τα σημεία επαφής του brand. Μέσα από το λογότυπο, την τυπογραφία, τη χρωματική παλέτα και το συνολικό design system, η G Design Studio διαμόρφωσε μια ταυτότητα που εκφράζει τις αξίες της αξιοπιστίας, της προσβασιμότητας και της σύγχρονης τραπεζικής εμπειρίας.



Η διάκριση «Red Dot» έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μία από τις πλέον περιζήτητες σφραγίδες ποιότητας στον τομέα του καλού σχεδιασμού.

Το «Red Dot» αποτελεί σύμβολο αριστείας, αναγνωρίζοντας όσους συγκαταλέγονται στους κορυφαίους στον χώρο του design και των επιχειρήσεων.