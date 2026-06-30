Η διεξαγωγή των βραβείων πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και στρατηγικό συντονισμό της V+O Greece | SEC Newgate

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, τα IPRA Golden World Awards for Excellence in Public Relations, ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς βράβευσης στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων, έρχονται στην Αθήνα. Η διεξαγωγή των βραβείων πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και στρατηγικό συντονισμό της V+O Greece | SEC Newgate, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την ελληνική αγορά Επικοινωνίας και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη του κλάδου.

Η ετήσια τελετή απονομής, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, φέρνοντας στην ελληνική πρωτεύουσα κορυφαία στελέχη και επαγγελματίες της Επικοινωνίας από όλο τον κόσμο.

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τον θεσμό, με τις ελληνικές συμμετοχές στα βραβεία για το 2026 να διπλασιάζονται σε σχέση με το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση των IPRA Golden World Awards.

Τα IPRA Golden World Awards αποτελούν σημείο αναφοράς για την αριστεία στις Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία διεθνώς, αναγνωρίζοντας κάθε χρόνο στρατηγικές, δημιουργικές και αποτελεσματικές καμπάνιες από όλο τον κόσμο. Στον θεσμό συμμετέχουν εταιρείες, οργανισμοί, agencies, ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα, που διακρίνονται για την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου τους.

Από την ίδρυσή τους το 1990, τα βραβεία έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς του κλάδου, προσφέροντας στους νικητές διεθνή αναγνώριση, υψηλή προβολή και ουσιαστικές ευκαιρίες δικτύωσης. Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες με διεθνή πείρα, αξιολογεί κάθε χρόνο περίπου 500 συμμετοχές, απονέμοντας μεταξύ άλλων το Grand Prix for Excellence στη συμμετοχή που εκφράζει τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου, καθώς και το Global Contribution Award σε εκστρατείες που προωθούν έναν ή περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η Ένωση International Public Relations Association (IPRA) έχει ιστορικούς δεσμούς με την πόλη της Αθήνας. Στην ελληνική πρωτεύουσα εγκρίθηκε το 1965 από το Συμβούλιο της IPRA, ο Κώδικας των Αθηνών (Code of Athens), ο πρώτος διεθνής κώδικας δεοντολογίας για τις Δημόσιες Σχέσεις. Εμπνευσμένος από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Κώδικας συντάχθηκε από το Επίτιμο Μέλος της IPRA, Lucien Matrat, αποτέλεσε το θεμέλιο των ηθικών αρχών της Ένωσης και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των διεθνών προτύπων δεοντολογίας του κλάδου. Οι αρχές του προωθήθηκαν διεθνώς και παρουσιάστηκαν επίσημα σε Αρχηγούς Κρατών ανά τον κόσμο. Το 2011 ενσωματώθηκαν στον αναθεωρημένο και ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας της IPRA, διασφαλίζοντας ότι οι αξίες που θεμελιώθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα εξακολουθούν να καθοδηγούν την καθημερινότητα στον τομέα των Δημοσίων Σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Γενικός Γραμματέας της IPRA, Philip Sheppard, δήλωσε σχετικά με τη διεξαγωγή της τελετής απονομής στην ελληνική πρωτεύουσα: «Η Αθήνα κατείχε πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της IPRA. Η επιστροφή μας στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Κώδικας των Αθηνών, ένα ορόσημο για την εξέλιξη της δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων διεθνώς, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και σημασία για όλους μας. Είναι πραγματικά χαρά μας που είμαστε και πάλι εδώ».

Η Χριστίνα Φατούρου, Γενική Διευθύντρια της V+O Greece | SEC Newgate, δήλωσε σχετικά: «Η έλευση των IPRA Golden World Awards 2026 στην Αθήνα αποτελεί μια σημαντική στιγμή όχι μόνο για τον κλάδο της Επικοινωνίας στην Ελλάδα, αλλά και για τον ευρύτερο διάλογο γύρω από τον στρατηγικό ρόλο της Επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας και διαρκούς αλλαγής. Ως V+O Greece | SEC Newgate, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με τον θεσμό και να στηρίξουμε τη διεξαγωγή του στη χώρα μας, θεωρώντας ότι διοργανώσεις αυτού του βεληνεκούς ενισχύουν την εξωστρέφεια της αγοράς, δημιουργούν ουσιαστικές γέφυρες με τη διεθνή κοινότητα και αναδεικνύουν τη σημασία της στρατηγικής σκέψης, του διαλόγου και της υπεύθυνης ηγεσίας στη διαμόρφωση αποτελεσματικής Επικοινωνίας με πραγματικό αντίκτυπο».

Η διοργάνωση των IPRA Golden World Awards 2026 στην Αθήνα υποστηρίζεται από σημαντικούς χορηγούς και συνεργάτες. Official Hotel της διοργάνωσης είναι το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και Official Air Carrier η Aegean Airlines, ενώ ο Όμιλος Electra Hotels & Resorts συμμετέχει ως Hospitality Partner. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν επίσης, ως Gold Sponsors, ο Όμιλος AKTOR και η LAMDA Development.

Η διεξαγωγή της φετινής τελετής των IPRA Golden World Awards στην Αθήνα δημιουργεί μια ουσιαστική ευκαιρία για την ελληνική αγορά Επικοινωνίας, δίνοντας στους Έλληνες επαγγελματίες τη δυνατότητα να βρεθούν στο επίκεντρο μιας διεθνούς διοργάνωσης υψηλού κύρους και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Για την συμμετοχή στο IPRA Golden World Awards Gala 2026 είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίου. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ipra.org/