Tην απονομή ανέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Άρης Παναγιωτίδης

Τα βραβεία της ΕΡΤ, στη φετινή 67η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απένειμε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ, Άρης Παναγιωτίδης, κατά τη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην Αποθήκη Γ΄, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονεμήθηκε στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI). Φέτος, το βραβείο απέσπασε η ταινία «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.

Όπως τόνισε ο Άρης Παναγιωτίδης: «Είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέτος με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του παραγωγού, αλλά και του πολίτη αυτής της πόλης. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σε συναδέλφους, σε ανθρώπους που σέβομαι, εκτιμώ και αγαπώ. Θέλω να συγχαρώ όλους και όλες που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το Φεστιβάλ – τους εργαζόμενους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εθελοντές. Θέλω επίσης να επισημάνω το πόσο ωραία εικόνα είναι που όλοι οι φορείς –η Βουλή, το υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΕΡΤ, το Φεστιβάλ– συνεργάζονται αρμονικά και ελπίζω τα επόμενα χρόνια αυτή η συνεργασία να ενταθεί».

Ο ίδιος σημείωσε: «Η ΕΡΤ είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη που συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και που δίνει την ευκαιρία σε ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Από την πλευρά μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάνετε τα όνειρά μας πραγματικότητα και με έναν απίθανο, κινηματογραφικό τρόπο τα βλέπουμε στις μεγάλες οθόνες, εκεί όπου, όταν χαμηλώνουν τα φώτα, περνάμε σε μια άλλη διάσταση».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Χρήστος Χουλιάρας που παρέλαβε το βραβείο ευχαρίστησε την ΕΡΤ, ενώ ανέφερε: «Εγώ ξέρω απλώς να κάνω ταινίες, γι’ αυτό δεν θα προσθέσω κάτι ακόμη».

Το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμήθηκε στον Άλεξ Γουέστον για τη μουσική της ταινίας «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου, έπειτα από επιλογή της Κριτικής Επιτροπής του συγκεκριμένου βραβείου, η οποία απαρτίστηκε από τους Τάσο Ρωσόπουλο (συνθέτη, Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας και Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ), Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ) και Λεωνίδα Αντωνόπουλο (υποδιευθυντή του KOSMOS 93.6).

Το σκεπτικό της Επιτροπής: «Το ελληνικό σινεμά μάς επιβεβαιώνει και φέτος πως είναι ένας ζωντανός οργανισμός· ανήσυχος, τολμηρός στον πειραματισμό του, με το βλέμμα στραμμένο στην εποχή μας και σε διαρκή διάλογο μαζί της.

Η μουσική στον κινηματογράφο υφαίνει μέσα στην ταινία μια παράλληλη αφήγηση εκεί που σταματούν οι λέξεις· αποκαλύπτει όσα οι εικόνες υπονοούν, δίνοντας ρυθμό σε κάθε πλάνο και ανάσα στο βλέμμα του θεατή.

Φέτος, ανάμεσα σε ταινίες με ξεχωριστές και σύγχρονες προσεγγίσεις, διαπιστώσαμε με αισιοδοξία τη διαρκή αναζήτηση για έναν ήχο με ταυτότητα, που διεκδικεί τον δικό του, ουσιαστικό και διακριτό ρόλο στην ιστορία — μια δυναμική που μας γεμίζει προσδοκίες για το μέλλον της εγχώριας κινηματογραφικής μουσικής δημιουργίας.

Μεταξύ των ταινιών που ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη συνθήκη ξεχώρισε μια δουλειά με καθαρή κινηματογραφική ματιά, αισθητική συνέπεια και πρωτοτυπία.

Έτσι, το βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής της ΕΡΤ σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, απονέμεται στην ταινία “Κράτα με” της Μυρσίνης Αριστείδου και στον Alex Weston, για μια μουσική γραφή που συνομιλεί ουσιαστικά με το φιλμ, χωρίς να το διεκδικεί.»

Κατά την απονομή του βραβείου, ο Άρης Παναγιωτίδης σημείωσε: «Η μουσική, το soundtrack μιας ταινίας, είναι αυτό που ντύνει την ταινία. Είναι ο τρόπος να κλιμακώνεται η δράση, είναι αυτό που υμνεί κάτι, που μας μπερδεύει γλυκά, μας ταξιδεύει και μας μαγεύει».

Η ηθοποιός Μαρία Πετρόβα, που παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του, ανέφερε: «Ο Άλεξ Γουέστον δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, αλλά θέλουμε εκ μέρους του να ευχαριστήσουμε θερμά το Φεστιβάλ».

Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίνεται στο AGORA – Works in Progress, το τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου ταινίες σε εξέλιξη παρουσιάζονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα δίκτυα συνεργασίας. Το φετινό βραβείο ΕΡΤ – Αgora Works in Progress απένειμε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα εκπροσωπώντας την ΕΡΤ ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3, Χρήστος Καζαντζίδης, στην ταινία «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή.

Ο Χρήστος Καζαντζίδης, κατά την απονομή του βραβείου, συνεχάρη τους προερχόμενους από 15 χώρες συμμετέχοντες στο Τμήμα Works in Progress της Αγοράς και ιδιαίτερα τους συντελεστές της ταινίας «Άβανος», ευχόμενος στους δημιουργούς επιτυχίες, επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών τους και επόμενα επιτυχημένα projects.