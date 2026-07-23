6 βραβεία για 4 διαφορετικούς πελάτες με 5 διαφορετικές ανάγκες

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Στον κόσμο της διαφήμισης και της δημιουργικότητας υπάρχουν πολλές ιδέες στο συρτάρι.. Υπάρχουν και οι ιδέες της The Newtons Laboratory.

Στον κόσμο των βραβείων υπάρχουν πολλοί θεσμοί που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα… Υπάρχουν και τα Effie Awards, που δεν αναζητούν απλώς την πιο δημιουργική ιδέα, αλλά εκείνη που απέδειξε στην πράξη την αποτελεσματικότητά της.

Και όταν οι ιδέες της The Newtons Laboratory συναντούν τα Effie Awards η ετυμηγορία είναι ξεκάθαρη: 6 βραβεία για 4 διαφορετικούς πελάτες με 5 διαφορετικές ανάγκες!

Μαντώ Βολίκα , The Newtons Laboratory, Σέβη Πόντη, Vodafone, Δημήτρης Βικελής, The Newtons Laboratory

Όμως κανένα από αυτά τα βραβεία δεν γράφεται στον ενικό.

Πίσω από κάθε διάκριση υπάρχει ένας πελάτης που εμπιστεύτηκε μια διαφορετική διαδρομή, μια ομάδα που τόλμησε να τη διανύσει και μια συνεργασία που απέδειξε στην πράξη την αξία της.

Γιατί στο DNA της Newtons η δημιουργικότητα δεν σταματά στην αίθουσα παρουσιάσεων. Εκεί ξεκινά. Και συνεχίζεται στα debriefs και στα brainstorming με το θάρρος να προτείνει λύσεις που άλλοι δεν θα τολμούσαν, να ανοίγει νέες συζητήσεις και να απαντά σε κάθε «αν» και κάθε «πώς» με τον ίδιο στόχο: να δουλέψουν... Ακόμα και αν πρόκειται για διαφορετικές αγορές, διαφορετικά briefs και διαφορετικά challenges! Από τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια μέχρι το corporate reputation, τη βιωσιμότητα και το social impact, κάθε project ξεκινάει και καταλήγει στον ίδιο στόχο: να παραχθεί μια ιδέα που αποδεικνύει στην πράξη την αξία της.

Κατερίνα Χριστοδουλοπούλου, The Newtons Laboratory, Μαρία Φώσκολου, The Newtons Laboratory, Μάρω Ασημάκη, METLEN | Protergia, Ιάσονας Δρυς, The Newtons Laboratory

Εμείς σκεφτήκαμε, συζητήσαμε, διαφωνήσαμε, ξανά συζητήσαμε και στο τέλος συμφωνήσαμε! Πάνω απ’ όλα μετράει το αποτέλεσμα.

Και δημιουργήσαμε καμπάνιες που κάνουν ακριβώς αυτό! Γι αυτό και βραβευτήκαμε!

Μέχρι τα επόμενα βραβεία - που για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός, θα μας βρείτε εκεί που ξεκινάνε όλα! Στο αποτέλεσμα που υπηρετεί και αναδεικνύει τις αξίες κάθε brand».

Φίλιππος Προύντζος, Τράπεζα Πειραιώς, Μάρθα Ντάβαρη, The Newtons Laboratory, Νάντια Χριστοδούλου, Τράπεζα Πειραιώς, Δημήτρης Στρατηγός, Τhe Newtons Laboratory

Ο απολογισμός των φετινών Effie Awards για τη The Newtons Laboratory:

11 shortlist | 6 βραβεία | 4 διαφορετικούς πελάτες | 5 διαφορετικά projects.

Silver | Vodafone Ποσειδωνία | Environmental – Brands

| Vodafone Ποσειδωνία | Environmental – Brands Silver | «Για τα παιδιά που κουβαλούν περισσότερα από μία τσάντα» | Τράπεζα Πειραιώς | Social Good – Brands

| «Για τα παιδιά που κουβαλούν περισσότερα από μία τσάντα» | Τράπεζα Πειραιώς | Social Good – Brands Bronze | Vodafone 5G Network | Telecommunications / Technology

| Vodafone 5G Network | Telecommunications / Technology Bronze | Protergia Picasso | Energy

| Protergia Picasso | Energy Bronze | Protergia Picasso | Business / Product / Service Innovation

| Protergia Picasso | Business / Product / Service Innovation Bronze | Metlen Energy & Metals – LSE Listing | Corporate Reputation

Μαρία Βαρουτά, Vodafone, Τζωρτζίνα Καρατζόγλου, The Newtons Laboratory, Δημήτρης Δρακάτος, The Newtons Laboratory