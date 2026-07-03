Η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Domus στα Asteria Γλυφάδας.

Το Bright Group, ο μεγαλύτερος ελληνικός επενδυτικός όμιλος που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας και συμβουλευτικής, συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός στα 11α βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», που διοργανώνει η Direction Business Network, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευσή του στην ενίσχυση του ελληνικού επιχειρείν.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενώ η Τελετή Απονομής θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Domus στα Asteria Γλυφάδας. Οι βραβεύσεις βασίζονται αποκλειστικά στα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκδοση «Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας».

Με σταθερή προσήλωση στην καινοτομία και την ανάπτυξη, το Bright Group στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη συνεργασία και την ελληνική επιχειρηματικότητα, διαθέτοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κρίσιμους τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η Τεχνητή Νοημοσύνη, το GovTech και η κυβερνοασφάλεια. Λειτουργώντας ως holding, αναπτύσσεται μέσα από δύο βασικούς πυλώνες, το Bright Consulting και το Bright Technology, προσφέροντας λύσεις που υποστηρίζουν τον συνολικό μετασχηματισμό των οργανισμών.

Η χορηγική υποστήριξη στα 11α βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» αποτελεί τη συνέχεια της φιλοσοφίας του Ομίλου να επενδύει στρατηγικά σε δράσεις που ενισχύουν το ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα και δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την οικονομία.