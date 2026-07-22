Ο Όμιλος διακρίθηκε στη νέα λίστα του Great Place To Work® για τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για νέους επαγγελματίες στην Ελλάδα.

Το Publicis Groupe Greece διακρίθηκε στη λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026, η οποία δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Great Place To Work®. Ο Όμιλος κατέλαβε την 9η θέση ανάμεσα στις 10 εταιρείες που ξεχώρισαν στην κατηγορία μεγέθους 100 έως 250 εργαζομένων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του επένδυση σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει χώρο, προοπτική και ευκαιρίες στη νέα γενιά επαγγελματιών.

Η νέα λίστα Best Workplaces™ for Young Professionals αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς εργοδότες για νέους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί από το Great Place To Work® από την 1η Ιουνίου 2025 έως την 31η Μαΐου 2026, απασχολούν από 20 εργαζόμενους και άνω, και έχουν τουλάχιστον το 40% του ανθρώπινου δυναμικού τους ηλικίας έως 34 ετών.

Για το Publicis Groupe Greece, η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναγνωρίζει μια κουλτούρα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την εξέλιξη. Σε έναν χώρο που συνδυάζει την επικοινωνία, τη διαφήμιση, τα media, τα data και την τεχνολογία, οι νέοι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν σε πραγματικές προκλήσεις, να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλλουν σε έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Ο Αντώνης Πασσάς, Chief Executive Officer, Greece & Southeast Europe, δήλωσε: «Η διάκριση του Publicis Groupe Greece στα Best Workplaces™ for Young Professionals 2026 είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αναγνωρίζει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η νέα γενιά επαγγελματιών μπορεί να ακουστεί, να εξελιχθεί και να δημιουργήσει με νόημα. Οι νέοι άνθρωποι φέρνουν φρέσκια σκέψη, ενέργεια και προοπτική στον Όμιλό μας, και για εμάς είναι ουσιαστικό να έχουν τον χώρο, την εμπιστοσύνη και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν τη δική τους πορεία. Αυτή είναι η κουλτούρα που χτίζουμε καθημερινά στο Publicis Groupe Greece.»

Η νέα αναγνώριση έρχεται μετά και την πρόσφατη πιστοποίηση του Publicis Groupe Greece ως Great Place To Work® για 6η συνεχόμενη χρονιά, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου ως εργοδότη που επενδύει συστηματικά στην εμπειρία των ανθρώπων του. Για το Publicis Groupe Greece, ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον δεν περιορίζεται στις παροχές ή στις διαδικασίες. Χτίζεται καθημερινά μέσα από την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να εξελίσσεται με ουσιαστικό τρόπο.