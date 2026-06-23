Ήδη από το 2021, η εταιρεία είναι μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς στερεότυπα, αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Το Σήμα Διαφορετικότητας για τον Χώρο Εργασίας από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έλαβε η Κωτσόβολος, σε αναγνώριση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζει για την προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Η συγκεκριμένη διάκριση αναγνωρίζει επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές για την πρόληψη των διακρίσεων και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίγνωση της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το Σήμα παρέλαβε εκ μέρους της Κωτσόβολος ο κ. Τάσος Τσουμάνης, Chief People Officer της εταιρείας.

Η διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια διαχρονική προσπάθεια της Κωτσόβολος για την ενίσχυση της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας. Ήδη από το 2021, η εταιρεία είναι μέλος της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς στερεότυπα, αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Με αφορμή την απονομή ο κ. Τσουμάνης, Chief People Officer της Κωτσόβολος σημείωσε τόνισε ότι «Για την Κωτσόβολος, το Σήμα Διαφορετικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αναγνωρίζει κάτι που για εμάς δεν είναι απλώς μια δέσμευση στα χαρτιά. Είναι ο τρόπος που συνεργαζόμαστε καθημερινά, που αποφασίζουμε και εξελισσόμαστε. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι. Γιατί αυτές οι αξίες δεν ζουν μόνο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ζουν σε όλον τον οργανισμό, στις ομάδες μας και στις καθημερινές μας συνεργασίες. Για εμάς, αυτή η αναγνώριση είναι τιμή, αλλά είναι και ευθύνη: να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια, να γινόμαστε καλύτεροι και να κάνουμε τη συμπερίληψη καθημερινή εμπειρία για όλους και για όλες». Η απονομή του Σήματος ενισχύει τη συνεχή προσπάθεια της Κωτσόβολος να εξελίσσει τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού και τις πρακτικές της, με στόχο ένα εργασιακό περιβάλλον ανοιχτό, ασφαλές και ισότιμο για όλους.