Τα YouSmile Awards άνοιξαν οι ίδιοι οι εθελοντές του YouSmile, ενώ όλες οι απονομές πραγματοποιήθηκαν από παιδιά και νέους εθελοντές του προγράμματος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν δίνεται βήμα στους νέους, εκείνοι μπορούν να εμπνεύσουν ολόκληρη την κοινωνία.

Με ιδιαίτερη επιτυχία φιλοξενήθηκαν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων τα επετειακά 10α YouSmile Awards, ο θεσμός του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που εδώ και μία δεκαετία αναδεικνύει παιδιά, νέους, σχολικές κοινότητες και ανθρώπους που με τις πράξεις τους εμπνέουν την κοινωνία και αποδεικνύουν ότι η προσφορά, η αλληλεγγύη και η ενεργή συμμετοχή μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ για δέκατη συνεχόμενη χρονιά την παρουσίαση ανέλαβε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, στηρίζοντας διαχρονικά έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δύναμη των παιδιών και του εθελοντισμού.

Τα YouSmile Awards άνοιξαν οι ίδιοι οι εθελοντές του YouSmile, ενώ όλες οι απονομές πραγματοποιήθηκαν από παιδιά και νέους εθελοντές του προγράμματος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν δίνεται βήμα στους νέους, εκείνοι μπορούν να εμπνεύσουν ολόκληρη την κοινωνία.

Τα YouSmile Awards, τα οποία πραγματοποιούνται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποτελούν πλέον έναν καταξιωμένο θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας.

Στη φετινή διοργάνωση αναδείχθηκαν 4.530 παιδιά από 148 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ μέσα στα δέκα χρόνια του θεσμού έχουν βραβευθεί περισσότεροι από 51.130 μαθητές και μαθήτριες από 1.141 σχολεία, αναδεικνύοντας εκατοντάδες ιστορίες γενναιότητας, καινοτομίας και κοινωνικής προσφοράς.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν παιδιά που έσωσαν ανθρώπινες ζωές, μαθητικές ομάδες που ανέπτυξαν καινοτόμες επιστημονικές και περιβαλλοντικές δράσεις, νέοι που προώθησαν τη συμπερίληψη μέσα από τον αθλητισμό, δημιούργησαν έργα με κοινωνικό αποτύπωμα και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και σχολικές κοινότητες που απέδειξαν ότι η συλλογική δράση μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην κοινωνία. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η βράβευση του πολίτη που συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση ενός τετράχρονου κοριτσιού, υπενθυμίζοντας ότι η υπευθυνότητα και η άμεση κινητοποίηση μπορούν να σώσουν ζωές.

Τα επετειακά 10α YouSmile Awards επιβεβαίωσαν ότι, απέναντι στην καθημερινότητα των αρνητικών ειδήσεων, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που επιλέγουν να γίνουν μέρος της λύσης. Με τις πράξεις τους γίνονται πρότυπα για συνομηλίκους και ενήλικες και αποδεικνύουν ότι η ελπίδα, η συνεργασία και η προσφορά εξακολουθούν να αποτελούν τις πιο δυνατές αξίες της κοινωνίας μας.

Γιατί όταν εμπιστευόμαστε τα παιδιά, εκείνα αποδεικνύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Οι βραβεύσεις των 10ων YouSmile Awards