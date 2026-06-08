Η εταιρεία ΑγροΤύπος ΑΕ ζητά υπεύθυνη / υπεύθυνο διαφήμισης για το περιοδικό Γεωργία - Κτηνοτροφία και το αγροτικό ειδησεογραφικό website agrotypos.gr.

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Η εταιρεία ΑγροΤύπος ΑΕ ζητά υπεύθυνη / υπεύθυνο διαφήμισης για το περιοδικό Γεωργία - Κτηνοτροφία και το αγροτικό ειδησεογραφικό website agrotypos.gr.

Η κύρια αρμοδιότητα της θέσης είναι οι B2B πωλήσεις διαφημιστικού χώρου των κλαδικών μέσων ενημέρωσης (print, digital) της εταιρείας ΑγροΤύπος ΑΕ.

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε μέσα αγροτικής ενημέρωσης.

Προσφέρεται πλήρες πακέτο παροχών.

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