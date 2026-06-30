Eπιστρέφει στον Παναμά για προσωπικούς λόγους

Ο Sebastian Sanchez, μέχρι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, αποφάσισε για προσωπικούς λόγους να αποχωρήσει από την εταιρία και να επιστρέψει στον Παναμά.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία «τον ευχαριστεί για την ουσιαστική, αν και σύντομη, συνεισφορά του, και του εύχεται ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά του». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως γ διάδοχη κατάσταση στην ηγεσία της εταιρίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

O Sebastian Sanchez ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την 1η Απριλίου 2025, διαδεχόμενος τον Αλέξανδρο Δανιηλίδη, ο οποίος από την 1η Νοεμβρίου 2024 είχε αναλάβει τον ρόλο του Managing Director G9 Europe της ΗΕΙΝΕΚΕΝ, καλύπτοντας τις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία.

Πριν την έλευση του στην Ελλάα, ο Sebastian Sanchez, ο οποίος κατάγεται από την Αργεντινή, κατείχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια τη θέση του Γενικού Διευθυντή στη ΗΕΙΝΕΚΕΝ Παναμά με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις της εταιρίας στην τοπική αγορά, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση.

Πριν από αυτόν τον ρόλο είχε αναλάβει μια σειρά θέσεων στη ΗΕΙΝΕΚΕΝ, επίσης με ιδιαίτερη επιτυχία. Ξεκίνησε το 2004 ως Brand Manager Heineken και στη συνέχεια ως Country Manager Αργεντινής, συνεχίζοντας ως Marketing & Commerce Manager στη ΗΕΙΝΕΚΕΝ Παναμά, ενώ μετά ανέλαβε ρόλο Regional Marketing Director Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Γενικού Διευθυντή της Windward & Leeward Brewery Ltd. της εταιρίας της ΗΕΙΝΕΚΕΝ στην Αγία Λουκία.