Η ισχυρή δυναμική της αγοράς κατοικίας, ανακαίνισης και DIY & Home Improvement αναδείχθηκε στο 3ο Συνέδριο Καταστημάτων Εργαλείων & Οικοδομικών Υλικών, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2026 στο Ίδρυμα Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» από την Karydakis Media, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα. Χορηγοί του Συνεδρίου ήταν οι εταιρείες Bostik, Isomat, Kärcher, Makita και Unimac.

Σύμφωνα με στοιχεία πανελλαδικής έρευνας που παρουσίασε η Κατερίνα Κοντού, Account Manager της Focus Bari, 4 στους 5 Έλληνες πραγματοποίησαν το τελευταίο 12μηνο κάποια εργασία επισκευής, ανακαίνισης ή συντήρησης κατοικίας, ενώ 3 στους 4 δηλώνουν ότι σχεδιάζουν αντίστοιχες παρεμβάσεις και την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, σχεδόν 1 στους 2 ιδιοκτήτες έχει προχωρήσει σε ανακαίνιση τα τελευταία πέντε χρόνια, με μέση δαπάνη που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος του Home Improvement παραμένει ιδιαίτερα ενεργός παρά τις οικονομικές πιέσεις.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και το πάνελ συζήτησης για τις σχέσεις εμπόρων και προμηθευτών, με τη συμμετοχή των Ευάγγελου Ξυδέα, Commercial Manager της Xideas, Παναγιώτη Τρακαδά, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Τρακαδάς, Διονύση Κυβετού, Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος της Isomat, και Ερμή Δόσχορη, Διευθυντή Πωλήσεων της Makita Ελλάς. Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η ανάπτυξη της αγοράς περνά πλέον μέσα από τη σωστή οργάνωση, την τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ προμηθευτών και καταστημάτων.



Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου, η Ζωή Λολιγιάννη και η Έφη Κώττη από την Προοπτική ανέπτυξαν ζητήματα φορολογικού σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή, ενώ ο Βαγγέλης Καραλής, CEO της Inteliqua, παρουσίασε σύγχρονες στρατηγικές πιστότητας πελατών και αξιοποίησης customer data για την αύξηση των επαναλαμβανόμενων αγορών. Στη συνέχεια, ο Πέτρος Μίχος, ιδρυτής της Searchlight Partners, εστίασε στις προκλήσεις στελέχωσης και στη σημασία της σωστής διάκρισης ανάμεσα σε B2B και B2C πωλητές.



Το 3ο Συνέδριο Καταστημάτων Εργαλείων & Οικοδομικών Υλικών ολοκληρώθηκε με την απονομή των Βραβείων Συνολικής Προσφοράς στην οικογένεια Δημητρίου Καραΐσκου και στον Χρήστο Εγγλέζο, ιδρυτή της «Εγγλέζος Χρώμα», για τη διαχρονική συμβολή τους στον κλάδο.