Ο ATLAS της Google παρέχει μια συνολική εικόνα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το AI στην εργασία τους και στην καθημερινή τους ζωή

Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η προοπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) να μετασχηματίσει την παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της στην εργασία, στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στην οικονομία δεν είναι αυτονόητες ούτε δεδομένες. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια ώστε η αξιοποίηση της AI να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη υιοθετείται και χρησιμοποιείται. Η κοινωνία χρειάζεται εμπειρικά δεδομένα και τεκμηριωμένη έρευνα, ώστε οι αποφάσεις, οι πρωτοβουλίες και οι πολιτικές που λαμβάνονται να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία.

Για να βοηθήσει σε αυτό, η Google παρουσιάζει την πρώτη έκδοση του AI & Economy ATLAS (Activity, Task, Landscape, and Adoption Study), μια συνεχή, ανώνυμη μελέτη μεγάλης κλίμακας σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τα εργαλεία AI της Google. Το πρώτο σύνολο δεδομένων του ATLAS (έκδοση 1.0) δημιουργείται από 15 εκατομμύρια συγκεντρωτικές και ανώνυμες αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και AI στην εφαρμογή Gemini, τη Λειτουργία AI και το Gemini API, τα οποία χρησιμοποιούνται συνολικά από περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο άτομα μηνιαίως. Τα δεδομένα του ATLAS v1.0 καλύπτουν περισσότερες από 150 χώρες, 140 γλώσσες, 800 επαγγέλματα και 4.000 εργασίες (tasks). Ο ATLAS αποτελεί μέχρι σήμερα την πιο ολοκληρωμένη ματιά στο πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα.

Ο ATLAS ρίχνει φως στο πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα εργαλεία AI της Google για διάφορες εργασίες στη δουλειά και την καθημερινότητά τους. Η έκθεση ATLAS v1.0 προσφέρει μια πρώτη εικόνα ενός τοπίου που αλλάζει γρήγορα: οι δυνατότητες του AI διευρύνονται, η χρήση του εξελίσσεται και τα εργαλεία παρακολούθησης του αντικτύπου του στην οικονομία βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση.

Τι μαθαίνουμε από το ATLAS v1.0;

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις μέχρι στιγμής:

Η χρήση του AI στην εργασία είναι ευρεία αλλά επιφανειακή: Η υιοθέτησή του στον χώρο εργασίας καλύπτει όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και το 68% του συνόλου των επαγγελμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά σχεδόν το 90% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κάθε θέσης εργασίας, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ΑΙ επιλεκτικά: σε μια τυπική εργασία, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται μόλις για το ~ 21% των επιμέρους καθηκόντων.

Η υιοθέτησή του στον χώρο εργασίας καλύπτει όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και το 68% του συνόλου των επαγγελμάτων, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά σχεδόν το 90% της συνολικής απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κάθε θέσης εργασίας, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ΑΙ επιλεκτικά: σε μια τυπική εργασία, η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται μόλις για το ~ των επιμέρους καθηκόντων. Στην εργασία, η πλειονότητα της χρήσης ΑΙ επικεντρώνεται στη συνεργασία και την υποστήριξη καθηκόντων, ενώ μέχρι στιγμής ο αυτοματισμός καθηκόντων είναι σπάνιος: Τα δεδομένα του ATLAS δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο εργασίας επικεντρώνεται σε συνεργατικές χρήσεις, όπως η παραγωγή ιδεών, η στρατηγική, η αναζήτηση πληροφοριών και η μάθηση. Καθήκοντα όπως ο δημιουργικός σχεδιασμός και η δοκιμή υποθέσεων - που στον ATLAS ταξινομούνται ως μη επαναλαμβανόμενες γνωστικές εργασίες - εμφανίζονται στις αλληλεπιδράσεις ΑΙ στην εργασία σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από ό,τι στην οικονομία στο σύνολό της (65% έναντι 35%). Λιγότερο από το 10% αυτών των αλληλεπιδράσεων αυτοματοποιεί πλήρως τα καθήκοντα.

Τα δεδομένα του ATLAS δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των αλληλεπιδράσεων με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο εργασίας επικεντρώνεται σε συνεργατικές χρήσεις, όπως η παραγωγή ιδεών, η στρατηγική, η αναζήτηση πληροφοριών και η μάθηση. Καθήκοντα όπως ο δημιουργικός σχεδιασμός και η δοκιμή υποθέσεων - που στον ATLAS ταξινομούνται ως μη επαναλαμβανόμενες γνωστικές εργασίες - εμφανίζονται στις αλληλεπιδράσεις ΑΙ στην εργασία σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από ό,τι στην οικονομία στο σύνολό της (65% έναντι 35%). Λιγότερο από το 10% αυτών των αλληλεπιδράσεων αυτοματοποιεί πλήρως τα καθήκοντα. Η χρήση AI δεν περιορίζεται στους εργαζόμενους γραφείου, αλλά βοηθά, επίσης, τους εργαζόμενους σε σωματικές και χειρωνακτικές εργασίες μέσω συμπληρωματικών εργασιών: Η χρήση AI στην εργασία δεν περιορίζεται σε επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνται εργασίες γνώσης. Αν και όχι τόσο διαδεδομένο, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. τεχνικοί αυτοκινήτων, βιομηχανικοί μηχανικοί) χρησιμοποιούν το διαλογικό AI (conversational AI) ως ζωντανό συνεργάτη για διαγνώσεις σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπιση προβλημάτων και εκμάθηση στην πράξη. Όταν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς χρησιμοποιούν τα εργαλεία AI μας, είναι δύο φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν πολυτροπικό AI - δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν AI για τη δημιουργία εικόνων ή βίντεο. Για παράδειγμα, οι τεχνικοί αυτοκινήτων και οι βιομηχανικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν το AI για να ερμηνεύσουν σύνθετα αποτελέσματα δοκιμών, να εντοπίσουν σφάλματα στην ηλεκτρική καλωδίωση και να ελέγξουν τη φθορά των μηχανημάτων.

Η χρήση AI στην εργασία δεν περιορίζεται σε επαγγέλματα που παραδοσιακά θεωρούνται εργασίες γνώσης. Αν και όχι τόσο διαδεδομένο, οι εργαζόμενοι σε χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγέλματα (π.χ. τεχνικοί αυτοκινήτων, βιομηχανικοί μηχανικοί) χρησιμοποιούν το διαλογικό AI (conversational AI) ως ζωντανό συνεργάτη για διαγνώσεις σε πραγματικό χρόνο, αντιμετώπιση προβλημάτων και εκμάθηση στην πράξη. Όταν οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς χρησιμοποιούν τα εργαλεία AI μας, είναι δύο φορές πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν πολυτροπικό AI - δηλαδή, να χρησιμοποιήσουν AI για τη δημιουργία εικόνων ή βίντεο. Για παράδειγμα, οι τεχνικοί αυτοκινήτων και οι βιομηχανικοί μηχανικοί χρησιμοποιούν το AI για να ερμηνεύσουν σύνθετα αποτελέσματα δοκιμών, να εντοπίσουν σφάλματα στην ηλεκτρική καλωδίωση και να ελέγξουν τη φθορά των μηχανημάτων. Το AI παρέχει αξία στο σπίτι που ενδέχεται να μην καταγράφεται στις τυπικές οικονομικές μετρήσεις, ιδιαίτερα σε απαιτητικές και χρονοβόρες διοικητικές εργασίες : Πάνω από το 86% των αλληλεπιδράσεων με εργαλεία AI στον ATLAS πραγματοποιούνται εκτός εργασίας. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το AI με νέους και ενδιαφέροντες τρόπους που δεν αποτυπώνονται στους τυπικούς οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών οικιακών δραστηριοτήτων (π.χ. έρευνα για αγορές, βοήθεια στη χρήση συσκευών και εργαλείων) και απαιτητικών γραφειοκρατικών/διοικητικών εργασιών (π.χ. πλοήγηση σε κρατικές υπηρεσίες για φορολογικά θέματα, αδειοδοτήσεις και πρόστιμα).

: Πάνω από το 86% των αλληλεπιδράσεων με εργαλεία AI στον ATLAS πραγματοποιούνται εκτός εργασίας. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το AI με νέους και ενδιαφέροντες τρόπους που δεν αποτυπώνονται στους τυπικούς οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών οικιακών δραστηριοτήτων (π.χ. έρευνα για αγορές, βοήθεια στη χρήση συσκευών και εργαλείων) και απαιτητικών γραφειοκρατικών/διοικητικών εργασιών (π.χ. πλοήγηση σε κρατικές υπηρεσίες για φορολογικά θέματα, αδειοδοτήσεις και πρόστιμα). Η παγκόσμια υιοθέτηση του AI ακολουθεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις: Η χρήση του AI έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. Τα δεδομένα του ATLAS δείχνουν τη χρήση AI σε περισσότερες από 150 χώρες και επικράτειες που αντιπροσωπεύουν το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό το βλέπουμε και στην ποικιλομορφία των γλωσσών που χρησιμοποιούνται στο ATLAS. Τα αγγλικά αντιπροσωπεύουν μόνο το ένα τρίτο περίπου των παγκόσμιων συνομιλιών AI και οι χρήστες δεν εγκαταλείπουν συστηματικά τις μητρικές τους γλώσσες για σύνθετες εργασίες. Εξετάζοντας το θέμα πιο αναλυτικά, η χρήση AI ανά άτομο αντικατοπτρίζει στενά το σχετικό επίπεδο πλούτου μιας χώρας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη διατήρηση του ψηφιακού χάσματος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένας καθολικός κανόνας: ορισμένες χώρες μεσαίου εισοδήματος στη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή υιοθετούν το AI με ρυθμούς συγκρίσιμους με αυτούς των χωρών υψηλότερου εισοδήματος.

Τα επόμενα βήματα του ATLAS

Η πρώτη έκθεση του ATLAS δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου 2026 και αποτελεί την αρχή μιας μακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας.