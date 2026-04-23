Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Brands In Greece – ΕΣΒΕΠ, κατά την πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου.
Στη θέση της Προέδρου του ΔΣ παραμένει η Κυριακή Ηλία (ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ), ενώ Α’ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η Ερμιόνη Γεωργουλάκη ( Procter & Gamble Hellas). Ως Β’ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Δριβάκος (SC Johnson Hellas).
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καραγεωργίου (ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ), ενώ τη θέση της Ταμία η Αθανασία Κατσαβού (Barilla Hellas).
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Στέβη Λυμπεροπούλου (ΕΛΑΙΣ-Unilever Hellas), η Ειρήνη Παπακαμμένου ( Colgate-Palmolive), η Φωτίνα Φαφούτη (, Coca-Cola 3E Ελλάδος) και ο Θανάσης Σπυριδώνης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία).
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο Ιωάννης Καραμπάτσης (Haleon Hellas) και ο Άλκης Γκοτζαμάνης (Flora Food Greece).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κυριακή Ηλία
ΕΛΓΕΚΑ AE
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ερμιόνη Γεωργουλάκη
PROCTER & GAMBLE HELLAS Μ.ΕΠΕ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Δριβάκος
SC JOHNSON HELLAS ΕΠΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Καραγεωργίου
ΑΦΟΙ K. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ
ΤΑΜΙΑΣ
Αθανασία Κατσαβού
BARILLA HELLAS AE
ΜΕΛΟΣ
Στέβη Λυμπεροπούλου
ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS ΑΕ
ΜΕΛΟΣ
Ειρήνη Παπακαμμένου
COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
ΜΕΛΟΣ
Φωτίνα Φαφούτη
COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
ΜΕΛΟΣ
Θανάσης Σπυριδώνης
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Ιωάννης Καραμπάτσης
HALEON HELLAS Μ.ΑΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Άλκης Γκοτζαμάνης
FLORA FOOD GREECE Μ.ΕΠΕ