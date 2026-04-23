Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Brands In Greece – ΕΣΒΕΠ, κατά την πρόσφατη τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου.

Στη θέση της Προέδρου του ΔΣ παραμένει η Κυριακή Ηλία (ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ), ενώ Α’ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει η Ερμιόνη Γεωργουλάκη ( Procter & Gamble Hellas). Ως Β’ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Νίκος Δριβάκος (SC Johnson Hellas).

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Καραγεωργίου (ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ), ενώ τη θέση της Ταμία η Αθανασία Κατσαβού (Barilla Hellas).

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Στέβη Λυμπεροπούλου (ΕΛΑΙΣ-Unilever Hellas), η Ειρήνη Παπακαμμένου ( Colgate-Palmolive), η Φωτίνα Φαφούτη (, Coca-Cola 3E Ελλάδος) και ο Θανάσης Σπυριδώνης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία).

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν ο Ιωάννης Καραμπάτσης (Haleon Hellas) και ο Άλκης Γκοτζαμάνης (Flora Food Greece).