Σε θετικό έδαφος ο κύκλος εργασιών και τα µικτά κέρδη για τις 65 επιχειρήσεις της έρευνας της Direction Business Reports. Περιορισµένη υποχώρηση στα κέρδη προ φόρων, σηµαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή και διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης.

Η ελληνική αγορά των διαφηµιστικών εταιρειών συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, χωρίς όµως η αύξηση των εσόδων να µεταφράζεται σε αντίστοιχη ενίσχυση της τελικής κερδοφορίας. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα δείχνουν έναν κλάδο που εξακολουθεί να παράγει σηµαντικό επιχειρηµατικό έργο, αλλά ταυτόχρονα αντιµετωπίζει πιέσεις στα περιθώρια και εµφανίζει διαφορετικές επιδόσεις από εταιρεία σε εταιρεία. Το 2025 δεν ήταν, εποµένως, µια χρονιά οµοιόµορφης ανάπτυξης. Ήταν µια χρήση στην οποία η διεύρυνση του τζίρου συνυπήρξε µε ανακατατάξεις, ισχυρές επιµέρους επιδόσεις και υποχώρηση της συνολικής προ φόρων κερδοφορίας.

Σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία 65 διαφηµιστικών επιχειρήσεων που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η Direction Business Reports, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα 531,93 εκατ. ευρώ, έναντι 509,88 εκατ. ευρώ το 2024, σηµειώνοντας άνοδο 4,32%. Τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,40%, στα 151,04 εκατ. ευρώ από 146,07 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 20,23 εκατ. ευρώ, από 20,74 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 2,43%.

Η διαφορά των ρυθµών µεταβολής αποτυπώνεται και στους βασικούς δείκτες. Το περιθώριο µικτού κέρδους υποχώρησε στο 28,39%, από 28,65% το 2024, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων µειώθηκε στο 3,80%, έναντι 4,07%. Με άλλα λόγια, ο κλάδος αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά περίπου 22 εκατ. ευρώ, αλλά η πρόσθετη δραστηριότητα δεν συνοδεύτηκε από ενίσχυση του τελικού οικονοµικού αποτελέσµατος.

Οι πρωταγωνιστές στα µικτά κέρδη

Η Bold Ogilvy διατήρησε την πρώτη θέση στην κατάταξη µε βάση τα µικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 21,87 εκατ. ευρώ, µε οριακή µείωση 0,15%. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε η DDB, µε 14 εκατ. ευρώ και ανάπτυξη 12,97%, ενώ τρίτη κατατάχθηκε η Publicis Groupe Greece, επίσης µε 14 εκατ. ευρώ και οριακή διαφορά μόλις 2.541 ευρώ, καταγράφοντας µικρή υποχώρηση 0,10%. Η The Newtons Laboratory ακολούθησε µε 13,71 εκατ. ευρώ (+9,54%).

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Choose, η οποία ανέβηκε στην πέµπτη θέση από την έκτη, καθώς τα µικτά της κέρδη εκτινάχθηκαν στα 9,36 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 77,72%. Την πρώτη δεκάδα συµπληρώνουν οι McCann - Erickson (8,02 εκατ. ευρώ, -0,26%), Solid Havas (4,31 εκατ. ευρώ, +16,82%), Frank and Fame (4,03 εκατ. ευρώ, -1,02%), BBDO (3,74 εκατ. ευρώ, -19,22%) και VML (3,52 εκατ. ευρώ, -8,84%).

Η πρώτη πεντάδα συγκεντρώνει σχεδόν το 48,3% των συνολικών µικτών κερδών του δείγµατος, στοιχείο που αναδεικνύει το ειδικό βάρος των µεγαλύτερων σχηµάτων. Πέρα από την κορυφή, ανοδική πορεία στα µικτά κέρδη κατέγραψαν µεταξύ άλλων η Pollen (+37,20%), η We Are Brave (+34,63%) και η MSComm (+12,94%), ενώ σηµαντικές πιέσεις εµφανίζονται σε εταιρείες όπως η DigitalWise - WHY (-30,82%) και η Soho Square (-33,09%).

Ανακατατάξεις στην κερδοφορία

Η σηµαντικότερη µεταβολή καταγράφεται στην κατάταξη των κερδών προ φόρων. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Choose, µε 5,57 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 175,56% σε σύγκριση µε το 2024. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η DDB µε 4,27 εκατ. ευρώ και άνοδο 26,07%. Οι δύο εταιρείες συγκεντρώνουν από κοινού σχεδόν το ήµισυ των συνολικών κερδών προ φόρων του δείγµατος.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η The Newtons Laboratory µε 1,33 εκατ. ευρώ (+2,30%), ενώ τέταρτη είναι η Publicis Groupe Greece µε 1,33 εκατ. ευρώ, αλλά πτώση 34,83%. Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνει η Bold Ogilvy µε 885 χιλ. ευρώ (+12,14%). Ακολουθούν οι Next Com (861 χιλ. ευρώ, -47,66%), 4WiseMonkeys (703 χιλ. ευρώ, -20,70%), Pollen (695 χιλ. ευρώ, +303,48%), MSComm (593 χιλ. ευρώ, +12,66%) και McCann - Erickson (486 χιλ. ευρώ, -0,35%).

Ανάµεσα στις αξιοσηµείωτες µεταβολές ξεχωρίζει η Solid Havas, µε κέρδη προ φόρων 412 χιλ. ευρώ έναντι 26 χιλ. ευρώ το 2024, αύξηση ιδιαίτερα υψηλή ποσοστιαία λόγω της µικρής βάσης σύγκρισης. Ισχυρή άνοδο παρουσίασαν επίσης η Birdie (+195,76%) και η Socialab (+87,19%). Στον αντίποδα, η VML εµφάνισε ζηµίες 3,15 εκατ. ευρώ, από ζηµίες 897 χιλ. ευρώ το 2024, επιβαρύνοντας τη συνολική εικόνα του κλάδου.

Οι µεγαλύτεροι σε κύκλο εργασιών

Στην κατάταξη βάσει τζίρου, την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Bold Ogilvy, µε 90,79 εκατ. ευρώ και αύξηση 7,95%. Ακολουθεί η Publicis Groupe Greece µε 77,95 εκατ. ευρώ, παρότι ο κύκλος εργασιών της υποχώρησε κατά 11,98%. Τρίτη είναι η DDB µε 66,76 εκατ. ευρώ (+12,93%) και τέταρτη η The Newtons Laboratory µε 54,69 εκατ. ευρώ (+13,03%).

Στην πέµπτη θέση βρίσκεται η Choose, µε 25,83 εκατ. ευρώ και άνοδο 82,77%. Τη δεκάδα συµπληρώνουν οι McCann - Erickson (22,57 εκατ. ευρώ), BBDO (14,23 εκατ. ευρώ), Frank and Fame (12,91 εκατ. ευρώ), Solid Havas (12,62 εκατ. ευρώ) και VML (11,21 εκατ. ευρώ). Οι πέντε πρώτες εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 59,4% του συνολικού κύκλου εργασιών των 65 επιχειρήσεων.

Οι διαφορετικές ταχύτητες της αγοράς

Παρά το θετικό πρόσηµο στα συνολικά έσοδα, η ανάπτυξη δεν είχε καθολικό χαρακτήρα. Από τις 65 εταιρείες, οι 38, δηλαδή το 58,46% του δείγµατος, αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους, ενώ 27 (41,54%) κατέγραψαν µείωση. Στα µικτά κέρδη η εικόνα αντιστρέφεται οριακά: αύξηση παρουσίασαν 32 επιχειρήσεις (49,23%), ενώ 33 (50,77%) κινήθηκαν πτωτικά.

Όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα, 57 επιχειρήσεις (87,69%) έκλεισαν τη χρήση µε κέρδη προ φόρων και οκτώ (12,31%) µε ζηµίες. Το γεγονός ότι η µεγάλη πλειονότητα παρέµεινε κερδοφόρα αποτελεί ένδειξη ανθεκτικότητας, χωρίς να αναιρεί την πίεση που καταγράφεται συνολικά στα περιθώρια.

Οι ιδιαιτερότητες των ισολογισµών

Όπως κάθε χρόνο, οι συγκρίσεις απαιτούν προσοχή. Οι ισολογισµοί των διαφηµιστικών εταιρειών δεν αποτυπώνουν πάντοτε ακριβώς το ίδιο µίγµα δραστηριοτήτων. Σε ορισµένες περιπτώσεις περιλαµβάνουν, πέρα από τη δηµιουργική διαφήµιση, υπηρεσίες media, digital ή δηµοσίων σχέσεων. Ειδικά όσον αφορά τη δραστηριότητα media, υπολογίζεται πως για το 2025 ανέρχεται σε τουλάχιστον 135 µε 155 εκατ. ευρώ από τα συνολικά σχεδόν 532 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου των διαφηµιστικών εταιρειών που καταγράφουµε µε βάση τους επίσηµους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. Εποµένως, ο κύκλος εργασιών δεν είναι από µόνος του απόλυτα συγκρίσιµο µέτρο της καθαρά διαφηµιστικής δραστηριότητας. Eπίσης, οι ισολογισµοί αποτελούν αποτύπωση των επιδόσεων εταιρικών οντοτήτων και κατά περιπτώσεις τα µεγέθη κάποιων επιχειρήσεων «σπάνε» σε περισσότερες από µία καταχωρίσεις. Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί πως και φέτος έχει ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να παρουσιαστούν ενοποιηµένα στοιχεία στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων.

Παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες µπορεί να παρουσιάζουν, λοιπόν, οι ισολογισµοί παραµένουν η πλέον αντικειµενική και επίσηµη πηγή αποτύπωσης των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, αποτελούν το βασικό σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση και την αποτίµηση της αγοράς. Το δε βασικό συµπέρασµα είναι ότι η αγορά συνέχισε να µεγαλώνει το 2025, αλλά η µεγαλύτερη δραστηριότητα δεν σήµαινε απαραίτητα µεγαλύτερα κέρδη, και αυτό αποτελεί τη µεγάλη πρόκληση στην οποία καλείται να βρει απαντήσεις ο κλάδος.