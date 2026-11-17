Σύμφωνα με την έρευνα «C-suite Sustainability Survey» της Deloitte Ελλάδος σε περισσότερα από 65 ανώτατα στελέχη, η εταιρική φήμη (58%), η κανονιστική συμμόρφωση (56%) και το ενεργειακό κόστος (44%) οδηγούν τις αποφάσεις βιωσιμότητας, ωστόσο μόλις το 16% των οργανισμών διαθέτει κοστολογημένο σχέδιο υλοποίησης, ενώ το 57% αναδεικνύει τους οικονομικούς περιορισμούς ως βασικό εμπόδιο.

Η Deloitte Ελλάδος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας «C-suite Sustainability Survey», η οποία καταγράφει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες αλλά και τις μελλοντικές προθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 με τη συμμετοχή περισσότερων από 65 στελεχών C-level και εντάσσεται στο πλαίσιο της ετήσιας παγκόσμιας έρευνας βιωσιμότητας της Deloitte, επιτρέποντας άμεση σύγκριση των ελληνικών δεδομένων με τα αντίστοιχα διεθνή.

Τα βασικά ευρήματα αποτυπώνονται παρακάτω:

Η εταιρική φήμη και η κανονιστική συμμόρφωση ως κυρίαρχοι μοχλοί βιωσιμότητας

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στρέφονται στη βιωσιμότητα κυρίως για λόγους εταιρικής φήμης και εταιρικών αξιών (58%), κανονιστικής συμμόρφωσης (56%) και εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους (44%). Η έρευνα καταγράφει ότι η βιωσιμότητα μετατρέπεται σταδιακά από επιλογή εταιρικής φήμης σε κανονιστική και οικονομική αναγκαιότητα, σχετιζόμενη άμεσα με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και με τη μακροπρόθεσμη λειτουργική ανθεκτικότητα.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, αλλά ο ρυθμός υλοποίησης συνεχίζει να αποτελεί πρόκληση

Το 63% των οργανισμών σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις βιωσιμότητας τον επόμενο χρόνο (26% σημαντικά, 37% ελαφρώς), ενώ τους τελευταίους 12 μήνες το 44% είχε διατηρήσει τις επενδύσεις αμετάβλητες. Με τα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά πλαίσια, όπως το CSRD, ήδη σε εξέλιξη, ο ρυθμός των επενδύσεων θα πρέπει να ακολουθεί τις κανονιστικές προθεσμίες και όχι την εσωτερική ετοιμότητα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένουν μικρότερο κλιματικό αντίκτυπο σε σχέση με τις διεθνείς

Μόλις το 29% των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένει σημαντικό ή πολύ σημαντικό κλιματικό αντίκτυπο εντός τριετίας, έναντι 63% παγκοσμίως. Το 61% περιμένει μέτριο αντίκτυπο. Από την έρευνα διαφαίνεται πως οι πιο απτοί κίνδυνοι επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία των επιχειρήσεων: οι τιμές ενέργειας (77%), η κανονιστική συμμόρφωση (53%) και η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (47%).

Παρ' όλα αυτά, μόνο το 26% έχει ενσωματώσει πλήρως τις προκλήσεις που συνδέονται με τη βιωσιμότητα στη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου. Το 48% το έχει κάνει μερικώς, το 19% τις εξετάζει άτυπα και το 7% δεν τις έχει ενσωματώσει καθόλου. Χωρίς ενσωμάτωση των κινδύνων, οι αποφάσεις για κατανομή κεφαλαίων και σχεδιασμό ενέχουν το ρίσκο να λαμβάνονται με ελλιπή πληροφόρηση.

Από τη στρατηγική στην υλοποίηση: το κρίσιμο ζητούμενο

Το 31% των στελεχών δηλώνει ότι η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική και στην κατανομή κεφαλαίων. Ωστόσο, μόνο το 16% διαθέτει κοστολογημένο σχέδιο υλοποίησης, συνδεδεμένο με τον οικονομικό προγραμματισμό και την ανάληψη ευθύνης από τη διοίκηση. Το 21% έχει θέσει στόχους χωρίς πλήρες σχέδιο και το 20% δεν έχει θέσει επίσημους στόχους. Μόλις το 6% δηλώνει ότι η βιωσιμότητα μετασχηματίζει το επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού, έναντι 18% παγκοσμίως. Η δήλωση στρατηγικής πρόθεσης, χωρίς στόχους, προϋπολογισμούς και σαφή αρμοδιότητα, δεν παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Τα οικονομικά εμπόδια είναι υψηλά, ενώ οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί δεν αξιοποιούνται πλήρως

Το 57% των οργανισμών θεωρεί τους οικονομικούς περιορισμούς το σημαντικότερο εμπόδιο, σχεδόν τετραπλάσιο ποσοστό από τον παγκόσμιο μέσο όρο (16%). Την ίδια στιγμή, τα εργαλεία πράσινης χρηματοδότησης, οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και ο δανεισμός που συνδέεται με τη βιωσιμότητα είναι διαθέσιμα αλλά δεν αξιοποιούνται πλήρως: οι επιχορηγήσεις, τα κίνητρα ή η ευνοϊκή χρηματοδότηση επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις μόλις στο 13%. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν ικανότητα πρόσβασης σε αυτά τα εργαλεία μπορούν να μετατρέψουν ένα διαρθρωτικό εμπόδιο σε χρηματοδοτικό πλεονέκτημα.

Τα οφέλη από την εφαρμογή της στρατηγικής βιωσιμότητας αναγνωρίζονται, αλλά δεν αποτιμάται επαρκώς η αξία τους

Η βιωσιμότητα αποφέρει κυρίως εμπιστοσύνη στο brand και εταιρική φήμη (62%), μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα (34%) και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και εμπιστοσύνη επενδυτών (30%). Τα εμπορικά οφέλη παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα, καθώς μόλις το 11% των επιχειρήσεων συνδέει τη βιωσιμότητα με αύξηση εσόδων ή πρόσβαση σε νέες αγορές. Ένας στους δέκα οργανισμούς (10%) δεν έχει ακόμη καταγράψει κανένα μετρήσιμο όφελος, με αποτέλεσμα η επιχειρηματική τεκμηρίωση των επενδύσεων να παραμένει ελλιπής.

Η ψηφιακή ωριμότητα και η διακυβέρνηση δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς

Η τεχνολογία και ιδιαίτερα η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η κορυφαία προτεραιότητα βιωσιμότητας για την επόμενη τριετία (58%). Ωστόσο, το 47% των οργανισμών βασίζεται σε χειροκίνητη καταγραφή (26%) ή δεν διαθέτει επίσημα ψηφιακά εργαλεία (21%), ενώ μόλις το 3% έχει ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη και την προηγμένη ανάλυση σε μεγάλη κλίμακα. Στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, το 11% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει καθορισμένο υπεύθυνο άτομο για τη βιωσιμότητα, ενώ το 8% επιμερίζει τη σχετική ευθύνη σε διάφορα τμήματα με περιορισμένο συντονισμό. Τα κατάλληλα συστήματα δεδομένων και οι δομές διακυβέρνησης μετατρέπουν σε αξία τη φιλοδοξία και τις επενδύσεις.

Ο Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Partner, Sustainability Leader της Deloitte Ελλάδος, αναφέρει: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν σταδιακά από την πρόθεση στη δράση, καθώς η πλειονότητα σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες βιωσιμότητας το επόμενο έτος. Η εταιρική φήμη, το κανονιστικό πλαίσιο και το ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν ήδη την επιχειρηματική ατζέντα. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή περιορίζεται ακόμη από κρίσιμα κενά. Συγκριτικό πλεονέκτημα θα αποκτήσουν οι οργανισμοί που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό και την κατανομή κεφαλαίων, μετατρέποντας τη φιλοδοξία σε κοστολογημένα πλάνα δράσης, με σαφείς στόχους, προϋπολογισμούς και διοικητική ευθύνη. Η επιτυχία αυτής της μετάβασης προϋποθέτει την αξιοποίηση της πράσινης χρηματοδότησης, τη συστηματική αποτίμηση των οικονομικών και εμπορικών οφελών, καθώς και την επένδυση στις θεμελιώδεις υποδομές - αξιόπιστα δεδομένα, ψηφιακά εργαλεία και ισχυρές δομές διακυβέρνησης - που επιτρέπουν την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής.»