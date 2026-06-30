Σύμφωνα με τη νέα πανελλήνια έρευνα της Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

Σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση και η υπερπληροφόρηση δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στα Μέσα Ενημέρωσης, η νέα πανελλήνια έρευνα της Focus Bari για λογαριασμό της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του ειδικού περιοδικού καθώς και του περιφερειακού Τύπου ως πυλώνων αξιόπιστης ενημέρωσης.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο και CEO της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου, στο πλαίσιο του Media & Magazine Days 2026 που διοργάνωσε η ΕΔΙΠΤ στο Καπνεργοστάσιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 19 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2026 σε πανελλαδικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.504 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Υπερπληροφόρηση και έλλειμμα εμπιστοσύνης

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον ενημέρωσης. Η συνεχής έκθεση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών, σε συνδυασμό με την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, έχει ενισχύσει την επιφυλακτικότητα των πολιτών απέναντι στις ειδήσεις που λαμβάνουν καθημερινά.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν 9 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι αμφισβητούν πολύ ή αρκετά συχνά την αξιοπιστία των πληροφοριών που δέχονται, ενώ 8 στους 10 αισθάνονται «πνιγμένοι» από τον όγκο ειδήσεων και πληροφοριών. Παράλληλα, τα social media αναδεικνύονται ως ο βασικός χώρος διάδοσης fake news, παραπλανητικών τίτλων και αντικρουόμενων πληροφοριών, συγκεντρώνοντας με διαφορά τα υψηλότερα ποσοστά δυσπιστίας σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Η αξιοπιστία συνδέεται με την επώνυμη δημοσιογραφία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με τους παράγοντες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στα Μέσα Ενημέρωσης. Περισσότεροι από τους μισούς πολίτες, το 55%, συνδέουν την αξιοπιστία των ΜΜΕ με τα ενυπόγραφα άρθρα και την ύπαρξη δημοσιογράφων που αναλαμβάνουν προσωπικά την ευθύνη όσων δημοσιεύονται.

Το 41% θεωρεί σημαντικό στοιχείο αξιοπιστίας τη μακρόχρονη παρουσία ενός Μέσου, ενώ το 36% δηλώνει ότι η ύπαρξη έντυπης έκδοσης ενισχύει την εμπιστοσύνη του προς αυτό.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η αξιοπιστία δεν συνδέεται μόνο με την ταχύτητα της ενημέρωσης, αλλά κυρίως με την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Ο ειδικός περιοδικός Τύπος διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι ο ειδικός περιοδικός Τύπος εξακολουθεί να κατέχει διακριτή και ουσιαστική θέση, αποτελώντας για χιλιάδες αναγνώστες βασική πηγή γνώσης, επαγγελματικής ενημέρωσης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης.

Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες (78%) έρχονται σε επαφή με έντυπα ειδικού περιεχομένου. Μεταξύ των αναγνωστών του ειδικού Τύπου:

Το 69% δηλώνει ότι βρίσκει πολύτιμο και εξειδικευμένο περιεχόμενο.

Το 65% τον θεωρεί την πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό ή θεματικό του κλάδο.

Το 54% χρησιμοποιεί τα έντυπα αυτά ως πρακτικό εργαλείο στην εργασία.

Ένας στους δύο αναγνώστες δηλώνει πρόθυμος να πληρώσει για έγκυρο και ποιοτικό περιεχόμενο.

Ο περιφερειακός Τύπος παραμένει η φωνή των τοπικών κοινωνιών

Εξίσου σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος του περιφερειακού Τύπου, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μέσο ενημέρωσης και σύνδεσης των πολιτών με τον τόπο τους. Σύμφωνα με την έρευνα:

Το 77% των πολιτών διαβάζει περιφερειακό Τύπο, ενώ το ποσοστό ανέρχεται στο 81% στις περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Το 62% θεωρεί ότι οι περιφερειακές εφημερίδες συμβάλλουν στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες καθώς και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Το 74% των αναγνωστών τους δηλώνει ότι ενισχύουν τη σύνδεσή του με τον τόπο και την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν επίσης ότι ο περιφερειακός Τύπος καλύπτει ζητήματα που συχνά απουσιάζουν από τη θεματολογία των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων.

Ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον της ενημέρωσης

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στο τοπίο των Μέσων Ενημέρωσης, οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν ενημέρωση με υπογραφή, ευθύνη και αξιοπιστία. Σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα συχνά υπερισχύει της τεκμηρίωσης, ο έντυπος, ο ειδικός και ο περιφερειακός Τύπος εξακολουθούν να αποτελούν για τους πολίτες συνώνυμα της ποιοτικής ενημέρωσης, της δημοσιογραφικής υπευθυνότητας και της εμπιστοσύνης.