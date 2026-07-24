Στάσεις και προσδοκίες για το μέλλον της Όπερας και της Κλασικής Μουσικής, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Focus Bari σε συνεργασία με την ΕΛΠΕ

Η Focus Bari, σε συνεργασία με την Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος (ΕΛΠΕ), διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα για τις στάσεις και τις προσδοκίες του κοινού απέναντι στην Art Music στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην ημερίδα «Το Marketing στην Όπερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026 και φιλοξενήθηκε στον χώρο της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ).

Η έρευνα αναδεικνύει ουσιαστικές ευκαιρίες για τη διεύρυνση του κοινού της Όπερας και της Κλασικής Μουσικής.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας:

Έκδηλη προδιάθεση και σημαντικές δυνατότητες ενεργοποίησης

Σχεδόν τρεις στους πέντε Έλληνες (57%) αποτελούν θετικό ή δυνητικό κοινό για την Όπερα και την Κλασική Μουσική, αποτυπώνοντας μια σημαντική δεξαμενή κοινού, η οποία αναμένει τις κατάλληλες αφορμές και πιο προσιτές εμπειρίες, για να έρθει πιο κοντά στον κόσμο της Όπερας και της Κλασικής Μουσικής.

Ισχυρή εμπιστοσύνη και ζήτηση για μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων Λυρικών Πρωταγωνιστών

Το 64% των ερωτηθέντων διαπιστώνει ότι η χώρα διαθέτει λυρικούς καλλιτέχνες ισάξιους των διεθνών, ενώ το 56% θα ήθελε να βλέπει συχνότερα Έλληνες λυρικούς καλλιτέχνες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και μεγάλες παραγωγές. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αναδεικνύουν τη συναισθηματική σύνδεση του κοινού, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σαφή βάση για περαιτέρω προβολή του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού.

Το ενδιαφέρον δεν έχει ακόμη μετατραπεί σε συμμετοχή

Παρά την απήχηση του είδους, δύο στους τρεις Έλληνες (67%) δεν έχουν παρακολουθήσει πρόσφατα παράσταση όπερας ή κλασικής μουσικής. Η απόσταση ανάμεσα στο ενδιαφέρον και την πραγματική συμμετοχή υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες γέφυρες προς το κοινό.

Στρατηγική μετάβαση: από την «εμπειρία για λίγους» σε μια σύγχρονη πολιτιστική διέξοδο

Το κοινό αναφέρει ως βασικούς πυλώνες αυτής της μετάβασης την παιδεία και την επαφή από μικρή ηλικία, την προσιτή και αποκεντρωμένη πρόσβαση σε παραστάσεις και συναυλίες αλλά και την σύγχρονη εξωστρεφή και διαδραστική επικοινωνία, χωρίς έκπτωση στην καλλιτεχνική αξία του είδους.

Δείτε όλη την παρουσίαση της έρευνας εδώ.