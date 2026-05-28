Nέα Πανελλαδική Έρευνα της FocusBari για το Αpplause 2026

HFocusBari αποτύπωσε τη στάση των Ελλήνων απέναντι στον δημόσιο λόγο, την επικοινωνία και την προσωπική έκφραση. Τα ευρήματα της έρευνας με θέμα: «Η κουλτούρα του Λόγου στην Ελλάδα», παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου ΑpplauseSummit 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 8 - 9 Μαϊου στο θέατρο του PierceCollege στην Αγ. Παρασκευή, παρουσία κορυφαίων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εντυπωσιακή συμμετοχή νέων, φοιτητών και στελεχών της αγοράς από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε η ιδρύτρια της FocusBari και ResilienceExpert, Ξένια Κούρτογλου, η οποία τόνισε:

Χάσμα μεταξύ Αντίληψης και Πράξης: Eνώ σχεδόν όλοι οι Έλληνες θεωρούν την επικοινωνία τον θεμέλιο λίθο της επιτυχίας στις προσωπικές (96%) και επαγγελματικές σχέσεις (94%), στην καθημερινότητα παρατηρείται τοξικότητα (74%), αρνητισμός (69%) & κακόβουλη κριτική (68%).

Δύναμη της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας: 3 στους 4 Έλληνες εστιάζουν στη μη λεκτική διάσταση όταν συνομιλούν με κάποιον. Το συναίσθημα, ο τόνος της φωνής και η γλώσσα του σώματος αποτελούν στοιχεία που καθορίζουν την επίδραση ενός μηνύματος, αποδεικνύοντας ότι η επικοινωνία ξεπερνά κατά πολύ τις λέξεις.

Δημόσια Ομιλία ως απαραίτητη, αλλά σύνθετη δεξιότητα: Καθολική αναγνώριση της δημόσιας ομιλίας ως κρίσιμης επαγγελματικής δεξιότητας (96%). Ωστόσο, παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, καθώς μόνο 2 στους 5 Έλληνες (43%), αισθάνονται άνετα να εκφραστούν μπροστά σε κοινό, με την έκθεση και τον φόβο της αμηχανίας να αποτελούν τα βασικά εμπόδια.

Ανάγκη για Παιδεία:Η επικοινωνία αναγνωρίζεται ως δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργείται συστηματικά τόσο από το σχολείο (81%), όσο και από την οικογένεια με έμφαση στην ενεργητική ακρόαση, καθώς παρατηρούνται φτωχότερη γλωσσική έκφραση & έλλειψη ενσυναίσθησης.

