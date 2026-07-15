Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Ipsos bva που παρουσίασε η GINETEX, στην οποία είναι μέλος ο ΣΕΠΕΕ

Η GINETEX, ο διεθνής οργανισμός εκπροσώπησης των συμβόλων φροντίδας (care symbols) κλωστοϋφαντουργικών, στον οποίο είναι μέλος ο ΣΕΠΕΕ, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Ipsos bva.



Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά σε 9.000 ανθρώπους, ηλικίας 18-75 ετών, σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).



Πρόκειται για μια έρευνα η οποία εστιάζει στον ρόλο που παίζουν τα brands όσον αφορά στην φροντίδα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στους καταναλωτές.



Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: