Η GINETEX, ο διεθνής οργανισμός εκπροσώπησης των συμβόλων φροντίδας (care symbols) κλωστοϋφαντουργικών, στον οποίο είναι μέλος ο ΣΕΠΕΕ, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας Ipsos bva.
Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά σε 9.000 ανθρώπους, ηλικίας 18-75 ετών, σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο).
Πρόκειται για μια έρευνα η οποία εστιάζει στον ρόλο που παίζουν τα brands όσον αφορά στην φροντίδα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στους καταναλωτές.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:
- Το 87% των Ευρωπαίων θεωρούν πως είναι καλά ενημερωμένοι ως προς την φροντίδα των ρούχων τους
- Για το 91% από αυτούς, οι σωστές συμβουλές φροντίδας έχουν επίδραση στη διάρκεια ζωής των ρούχων τους
- Σχεδόν το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι τα brands θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές φροντίδας των ρούχων τους
- Το 60% των Ευρωπαίων καταναλωτών σταμάτησαν να αγοράζουν από συγκεκριμένο brand μετά από μια αρνητική εμπειρία σχετικά με την φροντίδα των ρούχων αυτού
- Το 78% θα ήθελε να λαμβάνει περισσότερες συμβουλές από το κατάστημα που αγοράζει το ρούχο και το 71% μετά την πραγματοποίηση της αγοράς
- Για περισσότερους από τους μισούς καταναλωτές που συμμετείχαν στην έρευνα, τα σύμβολα φροντίδας παραμένουν η πρωταρχική πηγή πληροφόρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας αγοράς του πελάτη.