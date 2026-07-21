Οι δέκα μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως θα αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα (67,9%) της παγκόσμιας καταναλωτικής δαπάνης μέσω Agentic AI το 2030.

Το μάρκετινγκ λειτουργεί πλέον σε μια εποχή αφθονίας. Οι σημερινοί καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με περισσότερο περιεχόμενο και περισσότερες επιλογές από όσες μπορούν να διαχειριστούν, τόσο σε επίπεδο προσοχής όσο και δυνατοτήτων. Οι AI agents αναδεικνύονται σε βασικά εργαλεία που βοηθούν τους καταναλωτές να ξεχωρίζουν τις σημαντικές πληροφορίες από τον «θόρυβο» και να λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα. Νέα έρευνα της PHD, σε συνεργασία με τη WARC, αποκαλύπτει πόσο γρήγορα οι AI agents αναδιαμορφώνουν το ταξίδι του πελάτη.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η συνολική καταναλωτική δαπάνη που θα διευκολύνεται από AI agents θα τριπλασιαστεί, από 944 δισ. δολάρια φέτος σε 3,35 τρισ. δολάρια έως το 2030. Αν και οι καταναλωτές θα συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια να λαμβάνουν μόνοι τους τις περισσότερες αγοραστικές αποφάσεις, οι AI agents θα επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το ποια προϊόντα και υπηρεσίες θα προβάλλονται, θα επιλέγονται για περαιτέρω αξιολόγηση και τελικά θα αγοράζονται. Παράλληλα, θα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο τις βαρετές, σύνθετες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες που συνοδεύουν τη διαδικασία αγοράς.

Καθώς η λήψη αποφάσεων μετατοπίζεται σταδιακά από τους ίδιους τους καταναλωτές προς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, η έρευνα εξετάζει το μέγεθος αυτής της αλλαγής, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα εξελιχθεί, καθώς και τις επιπτώσεις της για τα brands, τις διαφημιστικές εταιρείες και συνολικά το οικοσύστημα του μάρκετινγκ.

Ο Worldwide Chief Strategy Officer της PHD, Rohan Tambyrajah, δήλωσε ότι η έρευνα προσφέρει τεκμηριωμένα στοιχεία για κάθε κατηγορία αγοράς, συμβάλλοντας στη συζήτηση γύρω από τις αναπτυξιακές προοπτικές της καταναλωτικής τεχνητής νοημοσύνης και του Agentic AI. Όπως ανέφερε, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη τα brands να σχεδιάζουν στρατηγικές που να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των ανθρώπων όσο και στη λογική λειτουργίας των μηχανών, ενώ το μοντέλο Four Modes Framework παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων.

Από την πλευρά του, ο James McDonald, Director of Data, Intelligence & Forecasting της WARC και συγγραφέας της έρευνας, τόνισε ότι το Agentic AI ήδη διευκολύνει την πορεία προς την αγορά για πολλούς καταναλωτές και τα επόμενα χρόνια θα ενσωματωθεί ακόμη βαθύτερα στην καθημερινότητα, επηρεάζοντας καταναλωτικές δαπάνες ύψους 3,35 τρισ. δολαρίων έως το 2030.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο κατηγορίες με συχνές αγορές, όπως τα ταξίδια, τα καταναλωτικά αγαθά ταχείας κυκλοφορίας (CPG) και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αλλά επεκτείνεται και σε κλάδους που μέχρι σήμερα βασίζονταν κυρίως στη δύναμη του brand marketing. Χαρτογραφώντας την υιοθέτηση της τεχνολογίας ανά προϊόν, αγορά και μέσο επικοινωνίας, η έρευνα βοηθά τους επαγγελματίες του χώρου να προετοιμαστούν έγκαιρα για τη νέα πραγματικότητα.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα της Acxiom και χρησιμοποιεί μια σταθμισμένη μεθοδολογία δεικτών για την αξιολόγηση βασικών παραγόντων, όπως η πολυπλοκότητα της αγοραστικής απόφασης, η αξία της συναλλαγής, η συχνότητα αγοράς, η διαθεσιμότητα δεδομένων, το μείγμα μέσων επικοινωνίας και το κανονιστικό πλαίσιο κάθε αγοράς. Στόχος είναι να εκτιμηθεί συνολικά το ύψος των καταναλωτικών δαπανών που θα πραγματοποιούνται μέσω καναλιών τεχνητής νοημοσύνης το 2026 και το 2030.

Η ανάλυση καλύπτει δέκα αγορές παγκοσμίως: Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Μεξικό, Νότια Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, περιλαμβάνει απόψεις ειδικών του κλάδου και αναλύσεις ανά επιχειρηματική κατηγορία.

Βασικά ευρήματα της έρευνας

Η έρευνα, με τίτλο «From Abundance to Agents – How the Delegation of Choice is Transforming Marketing», καταγράφει ποιες αγορές και ποιοι κλάδοι θα ηγηθούν στην υιοθέτηση του Agentic AI.

Το Agentic AI, δηλαδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να κατανοούν στόχους, να σχεδιάζουν τα απαραίτητα βήματα και να ενεργούν αυτόνομα, αποκτά ήδη σημαντικό ρόλο σε κατηγορίες με συχνές αγορές, όπως τα ταξίδια και οι μεταφορές, τα τρόφιμα, καθώς και τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις. Μέχρι το 2030, οι καταναλωτικές δαπάνες που θα διευκολύνονται από AI agents αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά σε όλους σχεδόν τους κλάδους, ιδιαίτερα εκεί όπου οι αγορές πραγματοποιούνται συχνά και υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα δεδομένων.

Οι τρεις μεγαλύτερες αγορές για δαπάνες μέσω Agentic AI το 2030 θα είναι:

Ηνωμένες Πολιτείες: 1,1 τρισ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 31,9% της παγκόσμιας αγοράς. Η πρωτιά αποδίδεται στην υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με το ηλεκτρονικό εμπόριο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν AI agents σε μεγάλη κλίμακα.

1,1 τρισ. δολάρια, που αντιστοιχούν στο 31,9% της παγκόσμιας αγοράς. Η πρωτιά αποδίδεται στην υψηλή εξοικείωση των καταναλωτών με το ηλεκτρονικό εμπόριο και στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναπτύσσουν AI agents σε μεγάλη κλίμακα. Κίνα: 505,8 δισ. δολάρια ή 15,1% της παγκόσμιας αγοράς, χάρη στην ισχυρή ενσωμάτωση των ψηφιακών πλατφορμών, την κυβερνητική στήριξη και την προθυμία των καταναλωτών να αναθέτουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

505,8 δισ. δολάρια ή 15,1% της παγκόσμιας αγοράς, χάρη στην ισχυρή ενσωμάτωση των ψηφιακών πλατφορμών, την κυβερνητική στήριξη και την προθυμία των καταναλωτών να αναθέτουν τις αγοραστικές τους αποφάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ηνωμένο Βασίλειο: 131,2 δισ. δολάρια ή 3,9% της παγκόσμιας αγοράς, με βασικούς μοχλούς την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τις επενδύσεις και την κρατική υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω AI.

Πώς θα επηρεάσει το Agentic AI τις καταναλωτικές δαπάνες – Το Four Modes Framework

Η PHD παρουσιάζει το Four Modes Framework, ένα μοντέλο που δείχνει ότι η επίδραση του Agentic AI δεν θα είναι ίδια σε όλους τους κλάδους. Κάθε μορφή αλληλεπίδρασης απαιτεί διαφορετική στρατηγική, σχεδιασμό και δημιουργικότητα, ενώ όλα τα μοντέλα θα συνυπάρχουν, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων, την περίσταση αγοράς και το στάδιο του ταξιδιού του πελάτη.

Το πλαίσιο λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης του βαθμού στον οποίο το Agentic AI θα επηρεάζει τις οριακές αγοραστικές αποφάσεις έως το 2026 και το 2030, χωρίς να αναιρεί τη σημασία της διαφήμισης, της αναγνωρισιμότητας και της αξίας των brands.

Agent → Agent

Η χρήση AI agents θα αυξηθεί σημαντικά σε αγορές που είναι επαναλαμβανόμενες, εύκολα αναζητήσιμες και μετρήσιμες. Δεν πρόκειται απαραίτητα για προϊόντα μεγάλου όγκου ή χαμηλής αξίας, αλλά για διαδικασίες αρκετά τυποποιημένες ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να διαχειρίζεται ολόκληρο το ταξίδι αγοράς.

Οι τρεις σημαντικότεροι κλάδοι είναι:

Τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας: Η δαπάνη μέσω AI agents θα αυξηθεί κατά 611,9% , από 57,6 δισ. δολάρια το 2026 σε 410,3 δισ. δολάρια το 2030. Οι συχνές χρεώσεις, η πληθώρα πληροφοριών και η σύγκριση συμβολαίων καθιστούν τον κλάδο ιδανικό για αυτοματοποίηση.

Η δαπάνη μέσω AI agents θα αυξηθεί κατά , από 57,6 δισ. δολάρια το 2026 σε 410,3 δισ. δολάρια το 2030. Οι συχνές χρεώσεις, η πληθώρα πληροφοριών και η σύγκριση συμβολαίων καθιστούν τον κλάδο ιδανικό για αυτοματοποίηση. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: Οι αποφάσεις παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες για να ανατεθούν πλήρως στην AI, αλλά είναι τόσο σύνθετες ώστε απαιτούν τη βοήθειά της. Οι δαπάνες που θα διευκολύνονται από AI agents θα αυξηθούν κατά 235,3% , φτάνοντας τα 237,9 δισ. δολάρια το 2030.

Οι αποφάσεις παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες για να ανατεθούν πλήρως στην AI, αλλά είναι τόσο σύνθετες ώστε απαιτούν τη βοήθειά της. Οι δαπάνες που θα διευκολύνονται από AI agents θα αυξηθούν κατά , φτάνοντας τα 237,9 δισ. δολάρια το 2030. Ταξίδια και μεταφορές: Ο κλάδος θα ηγηθεί το 2026 με 78,1 δισ. δολάρια, ενώ έως το 2030 θα αυξηθεί κατά 252,8%, στα 275,6 δισ. δολάρια, καθώς οι AI agents θα αναλαμβάνουν την αναζήτηση, τον προγραμματισμό και τις κρατήσεις.

Agent → Consumer

Σε αυτή την κατηγορία, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τις επιλογές των καταναλωτών χωρίς να λαμβάνει πλήρως τις αποφάσεις.

Αλκοολούχα ποτά: Οι AI agents θα επηρεάσουν δαπάνες 62 δισ. δολαρίων το 2026, προτείνοντας επιλογές για εκδηλώσεις, συνδυασμούς ποτών και περιστάσεις κατανάλωσης. Έως το 2030 οι σχετικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά 219% , στα 198,4 δισ. δολάρια.

Οι AI agents θα επηρεάσουν δαπάνες 62 δισ. δολαρίων το 2026, προτείνοντας επιλογές για εκδηλώσεις, συνδυασμούς ποτών και περιστάσεις κατανάλωσης. Έως το 2030 οι σχετικές δαπάνες θα αυξηθούν κατά , στα 198,4 δισ. δολάρια. Αναψυκτικά: Από 60,5 δισ. δολάρια το 2026, οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 403,5% , στα 304,8 δισ. δολάρια το 2030, καθώς οι επαναλαμβανόμενες αγορές είναι ιδανικές για αυτοματοποίηση.

Από 60,5 δισ. δολάρια το 2026, οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά , στα 304,8 δισ. δολάρια το 2030, καθώς οι επαναλαμβανόμενες αγορές είναι ιδανικές για αυτοματοποίηση. Τρόφιμα: Οι AI agents θα επηρεάζουν δαπάνες 78,1 δισ. δολαρίων το 2026, οι οποίες θα αυξηθούν κατά 274,8% , φτάνοντας τα 292,8 δισ. δολάρια το 2030.

Οι AI agents θα επηρεάζουν δαπάνες 78,1 δισ. δολαρίων το 2026, οι οποίες θα αυξηθούν κατά , φτάνοντας τα 292,8 δισ. δολάρια το 2030. Μέσα ενημέρωσης και εκδόσεις: Από 73,3 δισ. δολάρια το 2026, οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 401,8% , στα 367,8 δισ. δολάρια το 2030, λόγω της ψηφιακής φύσης των συνδρομών και των συστημάτων προτάσεων περιεχομένου.

Από 73,3 δισ. δολάρια το 2026, οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά , στα 367,8 δισ. δολάρια το 2030, λόγω της ψηφιακής φύσης των συνδρομών και των συστημάτων προτάσεων περιεχομένου. Λιανεμπόριο: Οι δαπάνες μέσω AI agents θα αυξηθούν κατά 218,7%, από 62,7 δισ. δολάρια σε 199,9 δισ. δολάρια έως το 2030. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους λιανοπωλητές θα είναι να παραμείνουν ενεργό μέρος της αγοραστικής εμπειρίας και όχι απλώς πάροχοι εκτέλεσης παραγγελιών.

Brand → Consumer

Σε κατηγορίες υψηλής αξίας και χαμηλής συχνότητας αγορών, όπως τα αυτοκίνητα, οι ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά και σε τομείς με αυστηρούς περιορισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως η φαρμακευτική αγορά και η υγεία, ο ρόλος του Agentic AI θα είναι πιο περιορισμένος. Η εμπιστοσύνη παραμένει καθοριστικός παράγοντας, καθώς οι καταναλωτές επιθυμούν να διατηρούν τον τελικό έλεγχο σε σημαντικές ή ευαίσθητες αποφάσεις.

Consumer → Consumer

Κατηγορίες όπως τα καλλυντικά, τα είδη προσωπικής φροντίδας, τα ρούχα και τα αξεσουάρ εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικές συστάσεις, το word of mouth και τους δημιουργούς περιεχομένου. Αν και το Agentic AI θα αποκτήσει ρόλο και σε αυτούς τους τομείς, η επίδρασή του αναμένεται να είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες κατηγορίες.

Η πρόκληση για τα brands

Η έρευνα καταλήγει ότι τα brands θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες προκειμένου να απευθύνονται αποτελεσματικά όχι μόνο στους ανθρώπους αλλά και στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η μετάβαση στην εποχή του Agentic AI απαιτεί:

ισχυρή βάση δομημένων δεδομένων που μπορούν να διαβαστούν και να αξιοποιηθούν από μηχανές,

διακριτά και διαφοροποιημένα στοιχεία ταυτότητας του brand,

ενιαία και συνεπή αφήγηση του brand, η οποία να έχει απήχηση τόσο στους ανθρώπους όσο και στις διεπαφές τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκθεση «From Abundance to Agents – How the Delegation of Choice is Transforming Marketing» είναι διαθέσιμη για πλήρη ανάγνωση εδώ.