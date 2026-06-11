Στρατηγική συνεργασία με την Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή για το Impact Assessment της διοργάνωσης

Στο επίκεντρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης βρέθηκε η Sportad κατά το τριήμερο 22-24 Μαΐου, υποστηρίζοντας το έργο της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής του Euroleague Final Four Athens 2026.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών, η Sportad ανέλαβε την υλοποίηση μίας εξειδικευμένης έρευνας πεδίου (field research) για την αποτύπωση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του event στην πόλη της Αθήνας.

Επιτόπια Συλλογή Δεδομένων στο Ζάππειο και το ΟΑΚΑ

Κατά τη διάρκεια των αγώνων, ειδική ομάδα εθελοντών της Sportad βρέθηκε στους χώρους της διοργάνωσης, συλλέγοντας πρωτογενή δεδομένα μέσω δομημένων ερωτηματολογίων από φιλάθλους και επισκέπτες. Το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε στο επίσημο Fan Zone στο Ζάππειο, καθώς και στο κλειστό του ΟΑΚΑ κατά τη διεξαγωγή των ημιτελικών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε και τη Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και του μεγάλου τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην καταγραφή κρίσιμων δεικτών που συνθέτουν το αποτύπωμα της διοργάνωσης στην πρωτεύουσα, όπως οι μετακινήσεις, η διαμονή, η καταναλωτική συμπεριφορά και η συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η Sportad συνεισφέρει με data-driven insights στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης του αντίκτυπου της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη συμβολή των μεγάλων αθλητικών γεγονότων στην οικονομία, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα, ενισχύει τη δραστηριοποίησή της στους τομείς του sports marketing, του sustainability consulting και του event intelligence, υποστηρίζοντας το σύγχρονο αθλητικό οικοσύστημα.