Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 εργαζομένων και επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού, η έκθεση καταγράφει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις των δύο πλευρών και μετατρέπει τα ευρήματα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Η Up Hellas παρουσιάζει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την έρευνα «2027 & Beyond HR Greece Benefits Report», συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στον διάλογο για το μέλλον της εργασίας και τον ρόλο των εταιρικών παροχών στην Ελλάδα. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 εργαζομένων και επαγγελματιών Ανθρώπινου Δυναμικού, η έκθεση καταγράφει τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις των δύο πλευρών και μετατρέπει τα ευρήματα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τις επιχειρήσεις.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής έρευνας είναι ότι: δεν αρκεί μια εταιρεία να προσφέρει παροχές· χρειάζεται αυτές να φτάνουν στους ανθρώπους της, να γίνονται κατανοητές και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Η έρευνα επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη στρατηγική σημασία των παροχών σήμερα για την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων, με το 62,13% των εργαζομένων να τις αξιολογεί ως σημαντικό κριτήριο παραμονής στην εταιρεία, ενώ το 50,61% των επαγγελματιών HR έχει αντιμετωπίσει απόρριψη πρότασης εργασίας από υποψήφιο λόγω απουσίας ή ανεπάρκειας παροχών. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η απόσταση ανάμεσα στις παροχές που δηλώνουν ότι προσφέρουν οι επαγγελματίες HR και σε εκείνες που αναφέρουν ότι λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν αξιοποιεί πλήρως τα υφιστάμενα αφορολόγητα όρια των εταιρικών παροχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να γεφυρωθεί η απόσταση ανάμεσα στον σχεδιασμό των παροχών και την πραγματική εμπειρία των εργαζομένων, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων φορολογικών οφελών.

Με το κόστος ζωής να αποτελεί την κυριότερη πηγή ανασφάλειας που αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η έρευνα θέτει στο επίκεντρο την ουσιαστική αξία κάθε παροχής στην καθημερινότητα. Παράλληλα, καταγράφει τέσσερα βασικά πεδία βελτίωσης: επικοινωνία, ενημέρωση, κοινή κατανόηση του τι συνιστά παροχή και πρόσβαση.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Up Hellas ενισχύει τον ρόλο της ως στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα και insights για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, την επικοινωνία και την αξιοποίηση των εταιρικών παροχών.

Φέρνοντας στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο τη φωνή των εργαζομένων και την οπτική των επαγγελματιών HR, προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα εργαλείο για πιο αποτελεσματικές αποφάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, στοχεύοντας οι εταιρικές παροχές να εξελίσσονται μαζί με τους ανθρώπους για τους οποίους σχεδιάζονται.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και ανώνυμα. Οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες HR δεν προέρχονται απαραίτητα από τις ίδιες εταιρείες· τα αποτελέσματα αποτυπώνουν δύο διακριτές οπτικές της εργασιακής πραγματικότητας.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα εδώ.